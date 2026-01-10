ua en ru
Евгений Клопотенко обручился с возлюбленной: трогательные фото

Суббота 10 января 2026 17:21
Евгений Клопотенко обручился с возлюбленной: трогательные фото Евгений Клопотенко сделал предложение любимой (фото: facebook.com/yevhen.klopotenko)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поразил поклонников приятной новостью. Спустя почти год отношений он сделал предложение своей возлюбленной Екатерине Воскресенской.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Клопотенко.

Как Клопотенко объявил о помолвке

Он опубликовал серию романтических фото, на одном из которых видно воткнутое в коровай обручальное кольцо. Предложение было сделано в украинском стиле.

На другом кадре можно разглядеть, как Евгений надевает кольцо на палец любимой, которая, очевидно, сказала да. На другом фото пара сливается в нежном и чувственном поцелуе.

В подписи к фотографиям шеф-повар оставил лаконичное сообщение, которое сопровождало эмодзи в виде кольца.

"Кажется, у нас есть новости. P.S: Любовь - это свет. Детали позже", - отметил он.

Клопотенко сделал предложение любимой (фото: facebook.com/yevhen.klopotenko)

Как отреагировали в сети

Публикация сразу вызвала волну обсуждений среди подписчиков, которые сразу принялись поздравлять пару.

  • "Хорошие новости. Поздравляю!"
  • "Поздравления! Горько!"
  • "Это замечательно! Украине нужно много любви. В доброе время".
  • "Ну наконец-то. Главный холостяк страны уже не холостяк. Многая лета в любви".
  • "У Вас помолвка? Супер! Поздравляю! Желаю счастья, любви, достатка и детишек!"

Что известно об избраннице Клопотенко

Евгений впервые рассекретил новые отношения 18 октября, опубликовав совместные фото с Екатериной. На тот момент они были вместе уже девять месяцев. Как известно, девушка работает в туристическом бизнесе.

С тех пор Клопотенко периодически делится совместными фото с любимой, однако деталей их отношений не раскрывает.

О личной жизни ресторатора известно мало. Женат не был, детей у него нет.

