Шоу бізнес

Зірка "МастерШеф" продався РФ: робить кар’єру на рублях і мовчить про війну

12:28 20.04.2026 Пн
2 хв
Після участі в українському шоу кулінар несподівано пов’язав своє життя з Москвою
aimg Іванна Пашкевич
Віктор Шайдецький (фото: instagram.com/stbua)

Уродженець Києва та суперфіналіст третього сезону шоу "МастерШеф. Професіонали" Віктор Шайдецький, який свого часу здобув упізнаваність серед українських глядачів, нині будує кар'єру в Росії.

Як звернули увагу користувачі Threads, кухар працює бренд-шефом у московському ресторані, що спеціалізується на "кухні народів Сибіру", та не висловлюється про повномасштабну війну, яку РФ веде проти його рідної країни.

Віктор Шайдецький з "МастерШеф" перебрався до Росії (скріншот)

У нових публікаціях у соцмережах Шайдецький переважно показує страви, процес їхнього приготування та заклад, у якому працює.

Судячи з геолокацій на фото, до Росії він переїхав приблизно у 2022 році.

При цьому зі своєї сторінки кулінар не прибрав світлини, пов’язані з участю в українському телешоу, а також кадри, зроблені в Україні.

Водночас тему російської агресії проти України він публічно не коментує.

На це звернули увагу користувачі мережі, які почали залишати під його дописами обурені коментарі.

Віктор Шайдецький з "МастерШеф" перебрався до Росії (скріншот)

Українці нагадують Шайдецькому про його походження та запитують, як він може спокійно працювати в РФ, знаючи про щоденні обстріли українських міст і загибель мирних людей.

Втім, як стверджують користувачі, на такі запитання кухар публічно не відповідав. Натомість коментарі з критикою зникали з-під його дописів.

Що відомо про Віктора Шайдецького

Віктор почав працювати у сфері гастрономії ще з 15 років. Спершу він був офіціантом, а згодом потрапив на кухню одного з київських закладів.

У 21-річному віці він став учасником третього сезону "МастерШеф. Професіонали" та дійшов до суперфіналу.

Попри те, що перемогу в шоу він не здобув, проєкт став для нього важливим кар’єрним трампліном.

Віктор Шайдецький (фото: instagram.com/victor_shaidetsky)

Зокрема, після участі у програмі Шайдецький отримав пропозицію про співпрацю від судді шоу Ектора Хіменеса-Браво.

Однак, схоже, далі розвивати кар’єру він вирішив уже за межами України - і нині пов’язує своє професійне життя з Росією.

