ЕС ввел санкции против путиниста Тимати: рэпер отреагировал

13:58 24.04.2026 Пт
3 мин
Под санкции попали двое россиян, которых в ЕС связывают с поддержкой агрессии против Украины
aimg Иванна Пашкевич
ЕС ввел санкции против путиниста Тимати: рэпер отреагировал

Европейский Союз ввел персональные санкции в отношении российского артиста Тимати, а также генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Основанием стала их поддержка войны РФ против Украины и участие в пропагандистской деятельности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на журнал Евросоюза.

За что ЕС наказал Тимати

В документах Евросоюза указано, что Тимати, настоящее имя которого Тимур Юнусов, открыто поддерживает российскую агрессию против Украины, распространяет кремлевские нарративы и использует символику так называемой "специальной военной операции".

Также в ЕС обратили внимание на его заявления о готовности лично участвовать в войне против Украины.

Отдельно отмечается, что певец одобрял незаконную оккупацию Крыма и участвовал в пропагандистских акциях.

В частности, он выступал на митинге "За мир без нацизма! За Россию! За президента", который состоялся 18 марта 2022 года на стадионе "Лужники".

ЕС ввел санкции против путиниста Тимати: рэпер отреагировалТимати (фото: российские СМИ)

Кроме того, Тимати участвовал в мероприятиях на территории временно оккупированного Крыма уже после его аннексии.

Среди них - концерт в Симферополе, посвященный так называемой "пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией".

Реакция Тимати

Юнусов оперативно отреагировал на санкции и сделал это в привычном для себя стиле - с комплиментами российским властям и демонстративным пренебрежением международными ограничениями.

Рэпер начал оправдываться, заявив, что, в отличие от многих российских чиновников, никогда не имел ни недвижимости, ни счетов в странах ЕС.

Он подчеркнул, что не владеет имуществом за рубежом и не держит денег в европейских банках, поэтому новый пакет санкций, по его словам, его не затрагивает.

"В отличие от многих чиновников, у меня нет и никогда не было недвижимости за рубежом и банковских счетов в ЕС. Поэтому на 20-й пакет санкций мне пох", - сказал он.

Напомним, в июне 2025 года СБУ заочно объявила артисту подозрение.

ЕС ввел санкции против путиниста Тимати: рэпер отреагировалТимати (фото: российские СМИ)

Производство открыли по статье о нарушении правил въезда на временно оккупированную территорию Украины.

Уже с июля того же года он находится в розыске. В то же время под украинскими санкциями Тимати находится еще с марта 2022 года.

В санкционный список также включили директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

В Евросоюзе его считают приближенным к Владимиру Путину деятелем, который публично поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину.

Также там обратили внимание, что он одобрил российское законодательство, которое позволяет включать музейные ценности из украинских музеев в государственный музейный фонд РФ.

В документах ЕС говорится, что при руководстве Пиотровского Эрмитаж проводил незаконные археологические раскопки в оккупированном Крыму.

ЕС ввел санкции против путиниста Тимати: рэпер отреагировалМихаил Пиотровский (фото: российские СМИ)

По мнению Брюсселя, это привело к разрушению объектов украинского культурного наследия и помогало Кремлю продвигать попытки легитимизировать оккупацию полуострова.

В итоге в Евросоюзе пришли к выводу, что Пиотровский поддерживает действия и политику, которые подрывают или ставят под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

