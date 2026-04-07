Популярний TikTok-блогер з України, який отримав паспорт РФ, одружився з росіянкою

Блогер-мільйонник Артур Бабіч, який народився на Дніпропетровщині, але під час війни остаточно обрав Росію, одружився з росіянкою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на соцмережі зрадника.

Обраницею Бабіча стала блогерка-мільйонниця Анна Покров.

Пара, яка перебуває у стосунках уже п’ять років, без зайвого розголосу розписалася у Санкт-Петербурзі.

Церемонія минула без гостей, однак молодята публічно показали обручки саме в країні, яка щодня веде війну проти України.

Велике весілля вони, за наявною інформацією, планують провести влітку.

Артур Бабіч одружився з росіянкою (скріншот)

На тлі попередніх заяв і дій Бабіча цей шлюб виглядає не просто особистим рішенням, а ще одним публічним маркером остаточного розриву з Україною.

Хто такий Артур Бабіч

Артур Бабіч народився 16 травня 2000 року в селі поблизу Кривого Рогу.

Він виріс у малозабезпеченій родині: батьки розлучилися, коли йому було п’ять років, мати працювала на фермі, а батько, вірменин за походженням, залишив Україну.

У підлітковому віці Бабіч частково доглядав молодшого брата Тимура.

Спочатку він хотів стати футболістом, але згодом зробив ставку на соцмережі, які швидше принесли йому популярність і прибутки.

Широку впізнаваність Бабіч здобув завдяки TikTok, де його ролики швидко почали набирати мільйони переглядів.

Артур Бабіч (фото: instagram.com/ba.bitch_)

Вже у 2020 році він переїхав до Москви та долучився до російського TikTok-хаусу Dream Team, який працював виключно на аудиторію РФ.

У той самий період він почав і музичну кар’єру, випускаючи треки, орієнтовані переважно на російський ринок.

Його ключові проєкти, медійне середовище та заробітки були тісно пов’язані саме з Росією.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Бабіч для багатьох українців став символом зради.

Він уникав чітких заяв про російську агресію та фактично тривалий час вдавав, що війни не існує.

У 2022 році блогер виїхав із Росії, однак, як з’ясувалося пізніше, не через принципову позицію.

Згодом йому заборонили в’їзд до РФ. У Росії це пов’язували з нібито "дискредитації ЗС РФ" після того, як під час стриму він заспівав гімн України.

Артур Бабіч (фото: instagram.com/ba.bitch_)

Втім, навіть після цього Бабіч не дистанціювався від країни-агресорки.

Перебуваючи у США та Вірменії, він неодноразово демонстрував симпатію до Росії та Путіна, а згодом узагалі заявив, що не проти служби в російській армії.

Свою так звану "місію" він пояснював як "примирення українських і російських дітей", ігноруючи війну, вбивства мирних людей та зруйновані українські міста.

У вересні 2024 року Бабіч уже відкрито заявив про бажання повернутися до Москви та отримати російське громадянство, пояснюючи це тим, що нібито "завжди мріяв там жити".

У грудні він приїхав до столиці РФ, зокрема й для зустрічі з Анною Покров.

Невдовзі після цього блогер показався біля міграційного центру та повідомив, що подав документи на російське громадянство. Згодом він таки отримав паспорт РФ.