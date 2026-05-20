Екзамен для "тигрів" та погоня за рекордом: кубкова історія "Динамо" та "Чернігова" перед фіналом

Сьогодні у Львові відбудеться вирішальний матч за Кубок України сезону-2025/26, у якому зійдуться київське "Динамо" та головний сенсаційний прорив року – "Чернігів". Столичний гранд намагатиметься повернути трофей після тривалої паузи, для сіверян сам вихід у фінал є кульмінацією справжньої футбольної казки.
Напередодні вирішального протистояння РБК-Україна нагадує про кубкові досягнення фіналістів та історію попередніх переможців турніру.
Для представника Першої ліги сьогоднішній матч – найважливіша подія з моменту заснування клубу. Пройшовши божевільний шлях із 1/32 фіналу, переживши три серії пенальті та здолавши у півфіналі "Металіст 1925" у меншості з 4-ї хвилини, "тигри" вже переписали історію.
Це лише другий випадок, коли до фіналу Кубка пробився клуб Першої ліги. У 2019 році це вперше вдалося "Інгульцю" з Петрового. Незалежно від фінального результату, чернігівці вже забезпечили собі статус головного відкриття сезону.
Для київського гранда сьогоднішній фінал є вже 20-м у кубковій історії клубу. "Біло-сині" прагнуть повернути трофей до Києва, який вони востаннє здобували у 2021 році. Після того була пауза через скасування турнірів у 2022 та 2023 роках, а також дворічне домінування донецького "Шахтаря".
Наразі "Динамо" має у своєму арсеналі 13 Кубків України. У разі перемоги над амбітним новачком, кияни скоротять відставання від "Шахтаря" (у якого 15 трофеїв).
З попередніх 19-ти спроб "біло-сині" виграли 13 вирішальних матчів та у 6-ти випадках поступалися.
Усі фінали "Динамо" в Кубку України:
За всю історію незалежного українського футболу лише п'ять клубів мали честь підіймати цей трофей над головою.
Раніше ми повідомили, що Ярмоленко наздогнав Реброва і опинився за крок від абсолютного рекорду УПЛ.