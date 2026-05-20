Экзамен для "тигров" и погоня за рекордом: кубковая история "Динамо" и "Чернигова" перед финалом

Исторический финал для "Чернигова"

Для представителя Первой лиги сегодняшний матч - важнейшее событие с момента основания клуба. Пройдя сумасшедший путь с 1/32 финала, пережив три серии пенальти и одолев в полуфинале "Металлист 1925" в меньшинстве с 4-й минуты, "тигры" уже переписали историю.

Это лишь второй случай, когда в финал Кубка пробился клуб Первой лиги. В 2019 году это впервые удалось "Ингульцу" из Петрово. Независимо от финального результата, черниговцы уже обеспечили себе статус главного открытия сезона.

Юбилейная битва "Динамо"

Для киевского гранда сегодняшний финал является уже 20-м в кубковой истории клуба. "Бело-синие" стремятся вернуть трофей в Киев, который они в последний раз получали в 2021 году. После того была пауза из-за отмены турниров в 2022 и 2023 годах, а также двухлетнее доминирование донецкого "Шахтера".

Сейчас "Динамо" имеет в своем арсенале 13 Кубков Украины. В случае победы над амбициозным новичком, киевляне сократят отставание от "Шахтера" (у которого 15 трофеев).

Как киевляне играли в финалах

Из предыдущих 19-ти попыток "бело-синие" выиграли 13 решающих матчей и в 6-ти случаях уступали.

Все финалы "Динамо" в Кубке Украины:

1993. "Динамо" - "Карпаты" (Львов) - 2:1

- "Карпаты" (Львов) - 2:1 1996. "Динамо" - "Нива" (Винница) - 2:0

- "Нива" (Винница) - 2:0 1998. "Динамо" - ЦСКА (Киев) - 2:1

- ЦСКА (Киев) - 2:1 1999. "Динамо" - "Карпаты" (Львов) - 3:0

- "Карпаты" (Львов) - 3:0 2000. "Динамо" - "Кривбасс" (Кривой Рог) - 1:0

- "Кривбасс" (Кривой Рог) - 1:0 2002. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 2:3 (доп. время)

- 2:3 (доп. время) 2003. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 2:1

- "Шахтер" (Донецк) - 2:1 2005. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 1:0

- "Шахтер" (Донецк) - 1:0 2006. "Динамо" - "Металлург" (Запорожье) - 1:0

- "Металлург" (Запорожье) - 1:0 2007. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 2:1

- "Шахтер" (Донецк) - 2:1 2008. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 0:2

- 0:2 2011. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 0:2

- 0:2 2014. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 2:1

- "Шахтер" (Донецк) - 2:1 2015. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 0:0 (пен. - 5:4)

- "Шахтер" (Донецк) - 0:0 (пен. - 5:4) 2017. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 0:1

- 0:1 2018. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 0:2

- 0:2 2020. "Динамо" - "Ворскла" (Полтава) - 1:1 (пен. - 8:7)

- "Ворскла" (Полтава) - 1:1 (пен. - 8:7) 2021. "Динамо" - "Заря" (Луганск) - 1:0 (доп. время)

- "Заря" (Луганск) - 1:0 (доп. время) 2025. "Динамо" - "Шахтер" (Донецк) - 1:1 (пен. - 5:6)

Кто выигрывал Кубок ранее

За всю историю независимого украинского футбола только пять клубов имели честь поднимать этот трофей над головой.