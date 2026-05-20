Экзамен для "тигров" и погоня за рекордом: кубковая история "Динамо" и "Чернигова" перед финалом

Сегодня во Львове состоится решающий матч за Кубок Украины сезона-2025/26, в котором сойдутся киевское "Динамо" и главный сенсационный прорыв года - "Чернигов". Столичный гранд будет пытаться вернуть трофей после длительной паузы, для черниговцев сам выход в финал является кульминацией настоящей футбольной сказки.
Накануне решающего противостояния РБК-Украина напоминает о кубковых достижениях финалистов и истории предыдущих победителей турнира.
Для представителя Первой лиги сегодняшний матч - важнейшее событие с момента основания клуба. Пройдя сумасшедший путь с 1/32 финала, пережив три серии пенальти и одолев в полуфинале "Металлист 1925" в меньшинстве с 4-й минуты, "тигры" уже переписали историю.
Это лишь второй случай, когда в финал Кубка пробился клуб Первой лиги. В 2019 году это впервые удалось "Ингульцу" из Петрово. Независимо от финального результата, черниговцы уже обеспечили себе статус главного открытия сезона.
Для киевского гранда сегодняшний финал является уже 20-м в кубковой истории клуба. "Бело-синие" стремятся вернуть трофей в Киев, который они в последний раз получали в 2021 году. После того была пауза из-за отмены турниров в 2022 и 2023 годах, а также двухлетнее доминирование донецкого "Шахтера".
Сейчас "Динамо" имеет в своем арсенале 13 Кубков Украины. В случае победы над амбициозным новичком, киевляне сократят отставание от "Шахтера" (у которого 15 трофеев).
Из предыдущих 19-ти попыток "бело-синие" выиграли 13 решающих матчей и в 6-ти случаях уступали.
Все финалы "Динамо" в Кубке Украины:
За всю историю независимого украинского футбола только пять клубов имели честь поднимать этот трофей над головой.
