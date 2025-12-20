ua en ru
Сб, 20 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Одне слово - вдячна". Олена Тополя вперше заговорила про життя після розлучення

Субота 20 грудня 2025 18:20
UA EN RU
"Одне слово - вдячна". Олена Тополя вперше заговорила про життя після розлучення Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Співачка Олена Тополя відверто розповіла, що відчуває після оголошення розлучення з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Вона також поділилася, як на зміни в родині реагують діти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артистки у програмі "Сніданок з 1+1".

Що сказала Олена Тополя про свій стан після розлучення

Артистка розквітла та активно працює над розвитком власної творчості. Нещодавно вона презентувала пісню "25 годин", яка вирізняється особливим роковим звучанням.

Коментуючи зміни після оголошення розлучення, Олена зізналася, яким одним словом може описати свої теперішні відчуття.

"Напевно, одне слово - це вдячна. Всім за все. Я думаю, що дуже багато українців з початку війни у 2014 році та особливо після повномасштабного вторгнення прожили дуже глибокі зміни, якісь трансформаційні періоди, які тільки через стрес можеш зрозуміти", - поділилася вона.

&quot;Одне слово - вдячна&quot;. Олена Тополя вперше заговорила про життя після розлученняОлена Тополя про відчуття після розлучення (скриншот)

Зірка не стала детально коментувати причини розриву з чоловіком. Лише зазначила, що сприймає це як закономірний етап життя.

"Стається так, як має статися. Я не можу і не хочу коментувати. Ми все написали, все сказали", - зауважила вона.

Водночас Олена поділилася, що вони з Тарасом зберегли гарні взаємини як батьки трьох дітей. Ба більше, скоро разом відправляться на відпочинок.

"Ми як батьки нікуди не поділися. Стараємося комунікувати. В нас і відпочинок разом буде. Ми їдемо з дітками в гори, будемо кататися на лижах, сноубордах", - розповіла вона.

&quot;Одне слово - вдячна&quot;. Олена Тополя вперше заговорила про життя після розлученняОлена та Тарас Тополі з дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Як діти сприйняли розлучення батьків

Сама новина про розрив є складною для дітей, однак, як вважає Олена, ключову роль тут відіграє поведінка батьків.

"Коли батьки транслюють повагу одне до одного та хороше дружнє відношення і комунікацію заради дітей, то, може, навіть більше їм так сподобається, що тут більше все про них", - зазначила вона.


Що відомо про розлучення Олени та Тараса Тополі

Нагадаємо, про рішення розлучитися зіркова пара повідомила 1 грудня у соцмережах, наголосивши, що воно було зваженим і спільним.

Вони вирішили рухатися далі як окремі особистості, але залишилися партнерами у вихованні трьох дітей.

За словами артистки, вони справедливо врегулювали всі питання щодо майна та фінансового забезпечення дітей.

Як стало відомо згодом, провадження про розлучення було зареєстровано 3 грудня, а позивачем у справі виступає Тарас.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Тарас Тополя Alyosha Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Розлучення
Новини
Відключення тривають: в "Укренерго" визначилися з графіками на 21 грудня
Відключення тривають: в "Укренерго" визначилися з графіками на 21 грудня
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ