Экс-звезда "Дизель Шоу" Глущенко раскрыла, как поделила имущество с бывшим мужем

Понедельник 19 января 2026 14:47
Экс-звезда "Дизель Шоу" Глущенко раскрыла, как поделила имущество с бывшим мужем Яна Глущенко с сыном и мужем (фото: instagram.com/yamo4ka)
Автор: Иванна Пашкевич

Экс-звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко прокомментировала, в каких отношениях находится с бывшим мужем Олегом Збаращуком после объявления о разводе. Также артистка призналась, делят ли они дом, как договорились о финансовой поддержке сына и готова ли к новым отношениям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости для проекта "ТУР Зірками".

Яна подчеркнула, что ей удалось сохранить с экс-мужем нормальную коммуникацию прежде всего ради общего ребенка.

"Ну, во-первых, у нас есть общий ребенок и мы оба любим нашего ребенка. Мы нормально общаемся, мы хорошо разошлись, мы не враги, мы прожили 10 лет и друг другу благодарны за это" - рассказала Глущенко.

По словам актрисы, после развода она искренне радуется тому, что им удалось избежать публичных конфликтов и сохранить человечные отношения.

Также Глущенко прокомментировала тему инициатора разрыва и дала понять, что это решение не было спонтанным.

Экс-звезда &quot;Дизель Шоу&quot; Глущенко раскрыла, как поделила имущество с бывшим мужемЯна Глущенко с мужем (фото: instagram.com/yamo4ka)

"Нет, ну мы просто к этому шли и дошли", - пояснила артистка.

Отдельно актриса расставила акценты относительно финансовых вопросов и воспитания сына.

Как отметила Яна, официально судебного процесса еще не было, но бывший муж сразу выразил готовность помогать ребенку.

"Это алименты. У нас такого не было. Ну, во-первых, нас еще официально не развели, то есть еще суда не было. Но Олег сразу сказал, что я буду все, что надо для Тамерлана, я все буду помогать, оплачивать школу, еще какие-то потребности, одежду, еще какие-то развлечения. Он хороший папа. Он много времени проводит с Тамереланом. Так что все хорошо", - подчеркнула звезда.

Не обошли и тему совместного имущества. Звезда призналась, что пока они не делили дом официально, и сейчас она продолжает там жить, тогда как Олег арендовал жилье неподалеку.

Экс-звезда &quot;Дизель Шоу&quot; Глущенко раскрыла, как поделила имущество с бывшим мужемЯна Глущенко с мужем и сыном (фото: instagram.com/yamo4ka)

"Не поделили и как-то не было такого разговора, не знаю. Я пока что живу в доме. Олег снял себе тоже дом неподалеку от нас", - сообщила Яна.

В то же время актриса не исключает, что вопрос имущества могут решить со временем, и она хочет, чтобы все произошло честно.

"Ну, может и поделим. Ну, я так, чтобы было по-честному, по-честному поделить. Ну, это я такая", - отметила знаменитость.

На вопрос, были ли попытки примирения со стороны мужа, Яна ответила однозначно - возвращения в отношения она не видит.

"Нет, нет, ну, не было такого. Мы классно общаемся, но мы уже не сойдемся", - заявила актриса.

Также она откровенно поделилась, как переживает новый статус и чувствует ли боль после разрыва.

Экс-звезда &quot;Дизель Шоу&quot; Глущенко раскрыла, как поделила имущество с бывшим мужемЯна Глущенко (фото: instagram.com/yamo4ka)

По словам Яны, ее эмоции скорее о привыкании к новой жизни, чем о драме на публику.

"Ну, слушайте, боль, слезы, не боль, просто непривычно как-то, не так. Ну, все равно ты привыкаешь к человеку, у тебя просто так чувства не могут уйти от тебя. Но ведь жить надо. И, грубо говоря, уже пол своей жизни позади. Вот и поэтому мне надо как-то радоваться жизни. У нас, Господи, война уже столько лет. Нас бомбят, я освободилась, развелась. Ну что мне еще отрачать? Надо наоборот и кайфовать от жизни", - эмоционально сказала Глущенко.

При этом актриса призналась, что на новые свидания она пока не ходила и не готова спешить с новыми отношениями.

И объяснила, что хочет дождаться официального завершения развода и не уверена, когда почувствует внутреннюю готовность к новому этапу в личной жизни.

В конце Глущенко с улыбкой очертила, каким видит мужчину рядом с собой в будущем.

"Адекватного, доброго, я не знаю. Просто мужчину, который был бы мужчиной", - подытожила Яна.

Что известно о разводе Глущенко со Збаращуком

В ноябре прошлого года Яна Глущенко объявила о разводе с мужем - музыкантом Олегом Збаращуком.

Супруги прожили вместе девять лет, и, по словам актрисы, решение разойтись они приняли совместно и с холодной головой.

Яна подчеркивала, что между ними не было публичных скандалов или громких выяснений отношений, а сам процесс расставания прошел максимально спокойно.

Звезда также отмечала, что их брак завершился без драматических историй - наоборот, во взаимном уважении, принятии и благодарности друг другу.

Она поблагодарила Олега за время, проведенное вместе, и отметила, что за годы отношений они прошли немало важных этапов и вынесли для себя много уроков.

В свою очередь музыкант тоже обратился к бывшей жене с теплыми словами.

Он поблагодарил Яну за совместные годы и добавил, что хранит об этом периоде только светлые и добрые воспоминания.

Дизель шоу Звезды шоу-бизнеса Отношения Развод
