Екс-дружина Джастіна Трюдо порушила мовчання після чуток про роман політика з Кеті Перрі

Вівторок 14 жовтня 2025 10:51
Екс-дружина Джастіна Трюдо порушила мовчання після чуток про роман політика з Кеті Перрі Софі Грегуар-Трюдо і Джастін Трюдо (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишня дружина експрем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, телеведуча Софі Грегуар Трюдо, вперше висловилася публічно після того, як у мережі розлетілися фото політика з американською співачкою Кеті Перрі під час відпочинку на яхті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Невдовзі після появи знімків 50-річна Софі опублікувала у соцмережах відео з глибоким і, як припустили фанати, емоційним підтекстом.

"Люди, місця і навіть моменти, які колись здавалися нескінченними - час просить нас не чіплятися за них, і все ж ми чіпляємося. Я чіпляюся, бо чіплятися безпечніше, ніж відпускати", - сказала телеведуча.

"Але кохання ніколи не було про володіння. Воно завжди стосувалося присутності", - додала вона.

У підписі до допису жінка залишила ще кілька рядків, які багато хто сприйняв як натяк на її колишнього чоловіка.

"Ніщо з того, що ми любимо, не призначене для того, щоб зберігатися вічно. Люди, місця, моменти - все це призначено для того, щоб бути прожитим, а не володіти. Краса полягає в тому, щоб бути поруч: у спільному сміху, тихому погляді, серцебитті місця, перш ніж воно зміниться. Дозвольте собі любити те, що є тут, не намагаючись змусити це залишитися", - написала Софі.

Реакція мережі

Публікація миттєво викликала хвилю обговорень. Частина користувачів розцінила її як реакцію на світлини Джастіна Трюдо з Кеті Перрі, що нещодавно облетіли світові таблоїди.

  • Не ти ж опублікувала це після того, як твого колишнього бачили з Кеті Перрі. Хіба ти не відпустила його давно?
  • Я так рада, що ти покинула цього слабкого чоловіка. Ти занадто красива і чудова для шоумена, кохана.
  • Смілива, добра, красива та розумна. Яка чудова суміш якостей у тобі. Твої слова надихають у світі хаосу
  • Словесний салат. Багато слів, але ми не маємо жодного уявлення, про що вона говорить або що вона намагається сказати... Хоча вона, безумовно, висловлюється загадково... то чому б просто не сказати це прямо?

Що відомо про колишнє подружжя

Софі та Джастін Трюдо побралися у 2005 році. Разом вони виховали трьох дітей - Ксав’єра (17), Еллу-Грейс (16) та Адрієна (11).

Після 18 років шлюбу пара оголосила про розлучення у серпні 2023 року, пояснивши, що залишаються друзями та батьками, об’єднаними турботою про дітей.

Екс-дружина Джастіна Трюдо порушила мовчання після чуток про роман політика з Кеті ПерріСофі Грегуар-Трюдо і Джастін Трюдо з дітьми (фото: instagram.com/sophiegregoiretrudeau)

Чутки про можливі стосунки Трюдо з Кеті Перрі з’явилися влітку 2024-го, коли їх бачили за вечерею в Монреалі.

11 жовтня Daily Mail опублікувала фотографії, де політик і співачка проводять день на яхті, насолоджуючись келихом вина.

Самі Трюдо й Перрі поки не коментували свій роман.

