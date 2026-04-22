Екс-дружина Дмитра Ступки розкрила, що насправді зруйнувало їхній шлюб: "Він дуже зневірився"

Стилістка й блогерка Поліна Логунова вперше детально пояснила, що саме стало причиною її розриву з актором Дмитром Ступкою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю екс-дружини артиста для YouTube-каналу "Вершиленко & Co".

За словами Поліни, переломним моментом для їхніх стосунків стало життя у США, куди родина переїхала ще до початку повномасштабної війни.

Однією з головних проблем стали фінанси: заощадження почали стрімко зникати, а знайти стабільну роботу в новій країні виявилося непросто.

До цього додалися побутові виклики, адаптація до незнайомої системи і постійний стрес, що зрештою позначилося і на атмосфері в родині.

"У Діми скільки було - не знаю, у мене було 100 тисяч. Дуже швидко почали танути. Першого місяця було близько мінус 10 тисяч. За чотири місяці моїх грошей пішло 30 тисяч доларів. Ми шукали роботу. Діма підпрацьовував, де міг, шукав серед своїх друзів. Це все дуже тяжко, бо ти дізнаєшся систему, банки, школу - все це разом", - розповіла.

Як зазначила Поліна, фінансові негаразди лише загострили внутрішню кризу.

Вона каже, що Дмитро важко переживав цей період і поступово втрачав віру в себе.

Стилістка намагалася його підтримувати, однак відчула, що її слів уже недостатньо, аби змінити ситуацію.

У підсумку накопичені проблеми стали фатальними для шлюбу.

"Тут це посилилось теж, бо він дуже сильно зневірився. Я людина, яка завжди іншу підтримає. Мені, напевно, хотілося б, щоб на мою підтримку відповідали: "Так, ти маєш рацію, я зараз сльози витру, все буде добре". І щоб щось робили, бо встати та піти вперед - це теж дія. І так дуже тяжко, і так багато негативу", - додала колишня дружина Дмитра.

Нагадаємо, Ступка й Логунова перебували у шлюбі з з 2016 року.

Про розлучення пари стало відомо навесні 2022 року. У колишнього подружжя є спільна донька - 8-річна Богдана, яка, як повідомлялося раніше, хоче продовжити знамениту акторську династію.

Після розриву Дмитро Ступка почав нові стосунки з обраницею на ім’я Юлія.