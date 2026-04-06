Тарас Тополя висловився про причини розлучення з дружиною: "Мене совість не мучить"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артиста для проєкту "Очі в очі".

Так, під час розмови журналістка нагадала Тарасу, що ще за кілька місяців до новини про розлучення Олена публічно говорила про сильні почуття до нього і запевняла, що не бачить поруч із собою іншого чоловіка.

Утім, співак відреагував на це доволі стримано.

"Це її право казати. Вона багато чого казала", - зазначив Тополя.

Окремо в інтерв’ю порушили тему формулювання з реєстру судових рішень, де йшлося, що подружжя нібито вже рік не жило як родина.

Артист пояснив, що не варто сприймати цю фразу як точний опис їхніх особистих обставин.

"Дивись, я тобі знову ж таки зараз як юрист кажу, реєстр судових рішень - це стандартна квадратна фраза, якою супроводжується розлучний процес, в якому жодна з сторін не заявила протест. Це просто як кліше", - пояснив музикант.

Тарас Тополя з екс-дружиною (фото: instagram.com/tarastopolia)

Також артист висловився про те, чи могла повномасштабна війна вплинути на їхнє розлучення.

Він не назвав її прямою причиною розриву, але визнав, що вона змінила життя кожного.

"Ну, війна вплинула на все життя, і моє, і Олени, і мільйонів українців. Ми ж не в вакуумі живемо", - сказав співак.

Після цього Тарас розповів і про своє теперішнє життя. За його словами, він рухається далі, має багато планів і зберігає добрі стосунки з дітьми.

Водночас артист дав зрозуміти, що не відчуває провини ані через сам факт розлучення, ані через те, як виконує батьківські обов’язки.

"Я живу своє життя, у мене багато планів, я в прекрасних стосунках з дітками. Мене совість не мучить стосовно того, як у нас відбулося розлучення і, як я виконую свої функції, як батько", - зазначив Тополя.

Щоправда, на пряме запитання про те, чи залишилися в нього почуття до Олени, фронтмен "Антитіл" відповідати не захотів.

Також співак підкреслив, що не хоче виходити за межі того, що вже було озвучено публічно.

"Я ж нічого більше, крім того, що ми заявили з Оленою. В нашій це мала би бути спільна публікація. Ну, не все від мене залежить", - зазначив виконавець.