Экс-жена Дмитрия Ступки раскрыла, что на самом деле разрушило их брак: "Он очень отчаялся"

Стилист и блогер Полина Логунова впервые подробно объяснила, что именно стало причиной ее разрыва с актером Дмитрием Ступкой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью экс-жены артиста для YouTube-канала "Вершиленко & Co".

По словам Полины, переломным моментом для их отношений стала жизнь в США, куда семья переехала еще до начала полномасштабной войны.

Одной из главных проблем стали финансы: сбережения начали стремительно исчезать, а найти стабильную работу в новой стране оказалось непросто.

К этому добавились бытовые вызовы, адаптация к незнакомой системе и постоянный стресс, что в итоге сказалось и на атмосфере в семье.

"У Димы сколько было - не знаю, у меня было 100 тысяч. Очень быстро начали таять. В первый месяц было около минус 10 тысяч. За четыре месяца моих денег ушло 30 тысяч долларов. Мы искали работу. Дима подрабатывал, где мог, искал среди своих друзей. Это все очень тяжело, потому что ты узнаешь систему, банки, школу - все это вместе", - рассказала.

Полина Логунова и Дмитрий Ступка с дочкой (фото: instagram.com/polinalogunova)

Как отметила Полина, финансовые неурядицы лишь обострили внутренний кризис.

Она говорит, что Дмитрий тяжело переживал этот период и постепенно терял веру в себя.

Стилистка пыталась его поддерживать, однако почувствовала, что ее слов уже недостаточно, чтобы изменить ситуацию.

В итоге накопившиеся проблемы стали фатальными для брака.

"Здесь это усилилось тоже, потому что он очень сильно разуверился. Я человек, который всегда другого поддержит. Мне, наверное, хотелось бы, чтобы на мою поддержку отвечали: "Да, ты права, я сейчас слезы вытру, все будет хорошо". И чтобы что-то делали, потому что встать и пойти вперед - это тоже действие. И так очень тяжело, и так много негатива", - добавила бывшая жена Дмитрия.

Напомним, Ступка и Логунова состояли в браке с 2016 года.

О разводе пары стало известно весной 2022 года. У бывших супругов есть общая дочь - 8-летняя Богдана, которая, как сообщалось ранее, хочет продолжить знаменитую актерскую династию.

После разрыва Дмитрий Ступка начал новые отношения с избранницей по имени Юлия.