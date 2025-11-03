ua en ru
Егор Крутоголов рассекретил недешевое хобби старшего сына: "В 6 лет он стал чемпионом Украины"

Понедельник 03 ноября 2025 17:13
Егор Крутоголов рассекретил недешевое хобби старшего сына: "В 6 лет он стал чемпионом Украины" Егор Крутоголов со старшим сыном (фото: instagram.com/dizelmano)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский актер и художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов рассказал о спортивных успехах своего старшего сына Льва, который уже получил признание в мире картинга.

В интервью РБК-Украина артист поделился, как зародилось это хобби, сколько усилий и средств требует путь к большому автоспорту, а также какие общие мечты объединяют их семью.

"Это я виноват в этом движняке. Еще до его появления, до его зачатия, я решил, что у меня будет сын, назову его Лев и он будет чемпионом мира по автогонкам", - рассказал Крутоголов.

По словам юмориста, сначала идея воспринималась в шутку, но со временем переросла в реальный спортивный путь.

"Моя жена сначала посмеялась над этим, но потом, в 4 года, я его посадил в карт и мы начали, в 6 он стал чемпионом Украины. Я его вел к этому, заинтересовывал", - добавил артист.

Крутоголов признался, что с первых лет жизни сына создавал для него собственный мир автоспорта - со сказками, историями и даже азбукой машин.

Егор Крутоголов рассекретил недешевое хобби старшего сына: &quot;В 6 лет он стал чемпионом Украины&quot;Егор Крутоголов со старшим сыном (фото: instagram.com/dizelmano)

"Например написал четыре главы сказки, которая начиналась словами: "Привет, меня зовут Лев и я чемпион мира по автогонкам". И я читал ему ее на ночь, когда он был маленьким. Дарил ему машинки с историей. Рассказывал ему легенды об автоспорте. Сделал ему азбуку, цифровую. Где А - "Ауди", Б - "БМВ", В - "Вольво" и так далее", - поделился Егор.

Актер подчеркнул, что хотел не просто воспитать спортсмена, а прежде всего найти то, что их объединит как отца и сына.

"Я хотел придумать какое-то дело, которое нас объединит. Потому что я хотел не только сына, но и другана. Не хотел, чтобы в 18 он выпорхнул куда-то и забыл обо мне. Конечно, я приучал его к этому через любопытство, через любовь. Потому что я видел примеры, когда это делается "через палку", и это не работает. И ему зашло еще в раннем возрасте. Теперь я не могу это назвать просто моей мечтой. Это наша общая мечта, к которой мы идем", - отметил комик.

Рассказывая об общей цели, актер не скрывал - мечта у них амбициозная.

"Мечта - это "Формула-1". Мы понимаем, что это очень большая мечта, к которой прикоснуться даже - шансы очень маленькие. Но я считаю, что цели себе надо ставить самые высокие, и путь к этой цели уже сделает тебя лучше и закалит", - пояснил артист.

Егор Крутоголов рассекретил недешевое хобби старшего сына: &quot;В 6 лет он стал чемпионом Украины&quot;Егор Крутоголов со старшим сыном (фото: instagram.com/dizelmano)

Егор с гордостью добавил, что его сын уже имеет значительные достижения в спорте.

"Но он уже сделал в этом году непростой путь к этому достижению. Это самая крутая, самая статусная гонка в мире картинга - это Чемпионат мира среди взрослых уже. И там он занял третье место - для меня это победа. Украинцев на подиуме не было никогда, это отдельный повод для гордости", - рассказал художественный руководитель "Дизель Студио".

В то же время он отмечает: хобби сына - дорогое удовольствие, которое требует серьезных ресурсов.

"Наша задача только довести его до этой серьезной машины, этот путь очень дорогой. Конечно, на этом этапе мне будет нереально финансировать его карьеру. И поэтому я понял, что должен стать не только отцом, психологом, спонсором, как я был до этого. Теперь я должен стать еще и спортивным менеджером, который найдет бюджет для того, чтобы помочь ему идти к цели, которая для него абсолютно достижима в плане его мастерства и опыта", - пояснил юморист.

Несмотря на все вызовы, Егор признается, что уже сейчас гордится сыном и тем, что они прошли вместе.

Егор Крутоголов рассекретил недешевое хобби старшего сына: &quot;В 6 лет он стал чемпионом Украины&quot;Егор Крутоголов со старшим сыном (фото: instagram.com/dizelmano)

"Он показал, что может быть конкурентоспособным, выигрывать гонки в любых условиях. Поэтому я очень счастливый отец. Уже на данном этапе я думаю, если мы даже не дойдем до "Формулы-1", этот путь был и есть очень крутым", - сказал артист.

Егор подчеркивает, что эти годы стали самыми ценными в его жизни.

"И то, чего мы достигли к этому времени, это наши совместные воспоминания, которые остались на всю жизнь. И это лучшие воспоминания в моей жизни. Мне доставляет большое удовольствие видеть своего сына конкурентоспособным среди самых крутых спортсменов в мире. И я немного в шоке от того, как это все работает. Неужели это зернышко так проросло и дало такие результаты? Очень горжусь, кайфую", - поделился он.

Отдельно артист поблагодарил жену, которая сопровождает сына на соревнованиях.

"Почти все время именно она с ним на соревнованиях и играх. И посвятила свою жизнь этой мечте. Ее знают как маму крутого спортсмена. Сейчас фотографируются со мной. А я хочу, чтобы меня потом спрашивали: "Вы отец Льва, того самого?". Если я это услышу, я буду очень счастливым отцом", - отметил он.

Егор также поделился, что его младший сын Максим может пойти по пути брата.

Егор Крутоголов рассекретил недешевое хобби старшего сына: &quot;В 6 лет он стал чемпионом Украины&quot;Сыновья Егора Крутоголова (фото: instagram.com/dizelmano)

"Мы этого опасаемся, что он определился (смеется). Мы его посадили в картинг в пять лет, но когда последняя тренировка была - мы со Львом смотрели, как он едет. А он просто кайфует, машет ручками. И мы так посмотрели, Лев поворачивается ко мне и говорит: "Нет, папа, видимо, это все же артист", - говорит юморист.

Впрочем, малыш уже проявляет серьезный интерес к гонкам.

"Но недавно он начал требовать отвезти его на автодром, посадить его в машину. Сначала я отказывался, но он настаивал. Он начал неплохо ездить, не хочет вылезать из машины, готов проводить 10-20 тренировок в день. Нас с женой это немножко пугает, потому что снова вставать на эту дорогу - и хочется, и колется. Планов таких не было, мы его водим и на музыку, и на вокал. Говорят, что у него абсолютный слух! Но чувака тянет на трек! Поэтому растет вероятность, что он пойдет таким же путем, как и его брат", - признался Крутоголов.

