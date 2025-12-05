"Є розрив". Тіна Кароль чесно висловилася про українців за кордоном (відео)

Що сказали Жадан та Кароль про українських слухачів

Музикант звернув увагу, що війна змінила українську аудиторію. У багатьох артистів вона значно помолодшала.

"Не тому, що старші люди перестали слухати, а тому, що наша українська аудиторія стала більше слухати свого", - поділився він.

Тіна Кароль, яка приїхала до Харкова на запис розмови, підтримала цю думку.

"Усвідомленість прийшла", - зазначила вона.

Кароль в розмові з Жаданом (скриншот)

"Є розрив між аудиторією за кордоном і в Україні"

Водночас співачка розповіла, з якою аудиторією працює за кордоном. Вона помітила значну різницю між слухачами в Україні та за її межами.

"Це публіка, яка була до 2022 року. Це чисто телевізійна аудиторія, яка чекає всього того, що колись було з екранів. Є розрив між аудиторією, яка за кордоном, і українцями, які живуть в Україні", - пояснила вона.

Артистка дала зрозуміти, що українці, які знаходяться за кордоном інакше сприймають інформацію.

"Тут (в Україні - ред) вона дуже швидко перепрацьовується. Всі вже більше знають і пісні, і образ чому змінився, наприклад. А там ще живуть все ж таки тим, з чим виїхали. Тобто губиться ця ниточка. Це не дуже ок. Погано навіть", - сказала вона.

Жадан та Кароль про українців за кордоном (скриншот)

Водночас зірка зауважила, що саме культура здатна об'єднувати громадян та повертати їх додому.

"Цей місточок не можна губити навіть Україні з тими українцями, які виїхали вимушено. Культура - це буде саме той міст, який їх триматиме і повертатиме в спогади, в Україну", - зазначила вона.

Жадан теж зауважив, що люди за кордоном живуть з "іншою інтенсивністю". Він пригадав історію Андрія Хливнюка, якого публіка просила за кордоном заспівати старий репертуар "Бумбоксу" - російськомовні пісні.

"Часто наші співвітчизники, які три з половиною роки живуть у Польщі, Франції, Британії, Німеччині, не забули, що вони українці, і багато хто хоче повернутися. Але вони проживають цей час з іншою інтенсивністю і деякі речі відчувають інакше", - зауважив він.

У відповідь Кароль наголосила, що не варто засуджувати за це.

"Не треба їх за це ганьбити. Це просто сприйняття реальності таке. А ти робиш своє діло так, як собі уявляєш", - поділилася вона.