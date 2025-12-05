"Есть разрыв". Тина Кароль честно высказалась об украинцах за границей (видео)

Тина Кароль и Сергей Жадан обсудили изменения в украинской музыке за годы полномасштабного российского вторжения. Певица призналась, какую разницу заметила между аудиторией в Украине и за рубежом.
Музыкант обратил внимание, что война изменила украинскую аудиторию. У многих артистов она значительно помолодела.
"Не потому, что старшие люди перестали слушать, а потому, что наша украинская аудитория стала больше слушать своего", - поделился он.
Тина Кароль, которая приехала в Харьков на запись разговора, поддержала эту мысль.
"Осознанность пришла", - отметила она.
В то же время певица рассказала, с какой аудиторией работает за рубежом. Она заметила значительную разницу между слушателями в Украине и за ее пределами.
"Это публика, которая была до 2022 года. Это чисто телевизионная аудитория, которая ждет всего того, что когда-то было с экранов. Есть разрыв между аудиторией, которая за рубежом, и украинцами, которые живут в Украине", - объяснила она.
Артистка дала понять, что украинцы, которые находятся за границей иначе воспринимают информацию.
"Здесь (в Украине - ред) она очень быстро перерабатывается. Все уже больше знают и песни, и образ почему изменился, например. А там еще живут все же тем, с чем уехали. То есть теряется эта ниточка. Это не очень ок. Плохо даже", - сказала она.
В то же время звезда отметила, что именно культура способна объединять граждан и возвращать их домой.
"Этот мостик нельзя терять даже Украине с теми украинцами, которые выехали вынужденно. Культура - это будет именно тот мост, который будет их держать и возвращать в воспоминания, в Украину", - отметила она.
Жадан тоже отметил, что люди за рубежом живут с "другой интенсивностью". Он вспомнил историю Андрея Хлывнюка, которого публика просила за рубежом спеть старый репертуар "Бумбокса" - русскоязычные песни.
"Часто наши соотечественники, которые три с половиной года живут в Польше, Франции, Британии, Германии, не забыли, что они украинцы, и многие хотят вернуться. Но они проживают это время с другой интенсивностью и некоторые вещи чувствуют иначе", - отметил он.
В ответ Кароль подчеркнула, что не стоит осуждать за это.
"Не надо их за это позорить. Это просто восприятие реальности такое. А ты делаешь свое дело так, как себе представляешь", - поделилась она.
