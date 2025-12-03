"Є формула успіху": Злата Огнєвіч розкрила секрет своїх хітів

Як повідомляє РБК-Україна , про це артистка розповіла за лаштунками зйомок ігрового проєкту Нового каналу "Хто зверху?".

Чи існує формула хіта

На думку Злати, жодних універсальних правил для створення суперхіта не існує. Однак вона переконана, що є формула успіху.

"Немає формули хіта. Є формула успіху! Успіх - це закономірний результат цілеспрямованих продуманих систематичних дій", - зазначила артистка.

Співачка наголошує, що шлях до популярної пісні завжди проходить через велику кількість роботи в студії.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"А щодо хіта порада одна: багато працюйте в студії. Шукайте, записуйте, пробуйте. Серед 20-ти пісень може бути одна “та сама”. А може й не бути! До цього треба ставитися з творчої позиції", - додає зірка.

Як несподівано стали хітами "Зозуля" і "Буревіями"

Злата зізнається: вона майже ніколи не може передбачити, яка з її робіт стане справжнім хітом.

"Згадаю пісню "Зозуля". Ми взагалі не думали, що це буде хіт! Просто зібрались на студії і записали якусь етнічну пісню. Я думала, що вона просто собі буде - і все. Прикольно. Боже мій! Її співали всі і всюди!" - поділилася виконавиця.

За словами співачки, подібна історія сталася і з треком "Буревіями".

"Коли мені Олег Шумей надіслав демку, то по мені ніби одразу розлилось тепло. Але я не думала, що це буде аж такий суперхіт!" - зізналася вона.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Як з’явилася пісня "Танцювати"

Найбільш імпульсивним у творчості для Злати став трек "Танцювати".

"Пам’ятаю, що приїхала на студію і щойно почула грув, який мені поставив звукорежисер, сказала: “Це треба випускати! Під неї хочеться танцювати й розривати”. А ще не було тексту навіть. Головне - робити!" - пригадує артистка.