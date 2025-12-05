"Есть разрыв". Тина Кароль честно высказалась об украинцах за границей (видео)

Тина Кароль и Сергей Жадан обсудили изменения в украинской музыке за годы полномасштабного российского вторжения. Певица призналась, какую разницу заметила между аудиторией в Украине и за рубежом.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Радіо Хартія".

Что сказали Жадан и Кароль об украинских слушателях

Музыкант обратил внимание, что война изменила украинскую аудиторию. У многих артистов она значительно помолодела.

"Не потому, что старшие люди перестали слушать, а потому, что наша украинская аудитория стала больше слушать своего", - поделился он.

Тина Кароль, которая приехала в Харьков на запись разговора, поддержала эту мысль.

"Осознанность пришла", - отметила она.

Кароль в разговоре с Жаданом (скриншот)

"Есть разрыв между аудиторией за рубежом и в Украине"

В то же время певица рассказала, с какой аудиторией работает за рубежом. Она заметила значительную разницу между слушателями в Украине и за ее пределами.

"Это публика, которая была до 2022 года. Это чисто телевизионная аудитория, которая ждет всего того, что когда-то было с экранов. Есть разрыв между аудиторией, которая за рубежом, и украинцами, которые живут в Украине", - объяснила она.

Артистка дала понять, что украинцы, которые находятся за границей иначе воспринимают информацию.

"Здесь (в Украине - ред) она очень быстро перерабатывается. Все уже больше знают и песни, и образ почему изменился, например. А там еще живут все же тем, с чем уехали. То есть теряется эта ниточка. Это не очень ок. Плохо даже", - сказала она.

Жадан и Кароль об украинцах за рубежом (скриншот)

В то же время звезда отметила, что именно культура способна объединять граждан и возвращать их домой.

"Этот мостик нельзя терять даже Украине с теми украинцами, которые выехали вынужденно. Культура - это будет именно тот мост, который будет их держать и возвращать в воспоминания, в Украину", - отметила она.

Жадан тоже отметил, что люди за рубежом живут с "другой интенсивностью". Он вспомнил историю Андрея Хлывнюка, которого публика просила за рубежом спеть старый репертуар "Бумбокса" - русскоязычные песни.

"Часто наши соотечественники, которые три с половиной года живут в Польше, Франции, Британии, Германии, не забыли, что они украинцы, и многие хотят вернуться. Но они проживают это время с другой интенсивностью и некоторые вещи чувствуют иначе", - отметил он.

В ответ Кароль подчеркнула, что не стоит осуждать за это.

"Не надо их за это позорить. Это просто восприятие реальности такое. А ты делаешь свое дело так, как себе представляешь", - поделилась она.