"Є речі важливіші за медалі". Гераскевич зробив заяву після відсторонення від Олімпіади-2026

Український скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на рішення про недопуск до змагань на Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спортсмена "Суспільному Спорт".

Чому дискваліфікували Гераскевича

У четвер, 12 лютого, Міжнародний олімпійський комітет офіційно оголосив про дискваліфікацію українця.

Рішення ухвалило журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF). Причиною став "шолом пам'яті", у якому спортсмен планував вийти на старт. За версією організації, екіпірування не відповідало чинним правилам.

"Заплатили ціну за нашу гідність"

Після оголошення рішення Гераскевич нагадав, що ще у 2022 році вже демонстрував громадянську позицію, вийшовши на змагання з плакатом "No war in Ukraine". Тоді, попри ризик санкцій, МОК підтримав українця.

"Ми пройшли дуже довгий шлях до цих Олімпійських ігор. Але для мене теж дуже знаково, що у цей день я підняв табличку "No war in Ukraine" і вважаю, що це послання досить актуальне. Сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність. Вважаю, що не порушив жодних правил, відстоював інтереси країни – не стільки країни, як пам'ять про цих спортсменів. Вони цього заслуговують. На жаль, МОК думає інакше, але у причинах будемо розбиратися далі", - заявив спортсмен.

"Відстоював те, у що я вірю"

За словами скелетоніста, в обох випадках він керувався власними переконаннями та бажанням донести світові правду про війну Росії проти України.

Попри хорошу форму та реальні шанси на високий результат, для нього важливішою виявилася можливість вшанувати пам'ять загиблих спортсменів.

"Звичайно, шкода, я не хотів мати цей скандал. Хотів бути частиною цього спортивного свята, яке у мене теж забрали. У нас були чудові тренування, чудові результати. Чітко бачили, що можемо боротися за медалі. Я не жалкую, як і 4 роки тому. Є речі важливіші за медалі. Відстоював те, у що я вірю", - підкреслив Гераскевич.

Що буде зі "шоломом пам'яті"

Гераскевич додав, що історія зі шоломом не завершиться Олімпіадою. Спортсмен планує виставити його на аукціон, а виручені кошти передати на допомогу Україні.

"Сподіваюся, виконає місію. Ми його виставимо на аукціон і таким чином зможемо зібрати якусь допомогу Україні. Гадаю, цим він набагато більше допоможе Україні та врятує багато життів", - заявив він.