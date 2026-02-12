"Есть вещи важнее медалей". Гераскевич сделал заявление после отстранения от Олимпиады-2026

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на решение о недопуске к соревнованиям на Олимпийских играх-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спортсмена "Суспільному Спорт".

Почему дисквалифицировали Гераскевича

В четверг, 12 февраля, Международный олимпийский комитет официально объявил о дисквалификации украинца.

Решение приняло жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Причиной стал "шлем памяти", в котором спортсмен планировал выйти на старт. По версии организации, экипировка не соответствовала действующим правилам.

"Заплатили цену за наше достоинство"

После оглашения решения Гераскевич напомнил, что еще в 2022 году уже демонстрировал гражданскую позицию, выйдя на соревнования с плакатом "No war in Ukraine". Тогда, несмотря на риск санкций, МОК поддержал украинца.

"Мы прошли очень долгий путь к этим Олимпийским играм. Но для меня тоже очень знаково, что в этот день я поднял табличку "No war in Ukraine" и считаю, что это послание достаточно актуально. Сегодня мы заплатили цену за наше достоинство. Считаю, что не нарушил никаких правил, отстаивал интересы страны - не столько страны, как память об этих спортсменах. Они этого заслуживают. К сожалению, МОК думает иначе, но в причинах будем разбираться дальше", - заявил спортсмен.

"Отстаивал то, во что я верю"

По словам скелетониста, в обоих случаях он руководствовался собственными убеждениями и желанием донести миру правду о войне России против Украины.

Несмотря на хорошую форму и реальные шансы на высокий результат, для него важнее оказалась возможность почтить память погибших спортсменов.

"Конечно, жаль, я не хотел иметь этот скандал. Хотел быть частью этого спортивного праздника, который у меня тоже забрали. У нас были замечательные тренировки, замечательные результаты. Четко видели, что можем бороться за медали. Я не жалею, как и 4 года назад. Есть вещи важнее медалей. Отстаивал то, во что я верю", - подчеркнул Гераскевич.

Что будет со "шлемом памяти"

Гераскевич добавил, что история со шлемом не завершится Олимпиадой. Спортсмен планирует выставить его на аукцион, а вырученные средства передать на помощь Украине.

"Надеюсь, выполнит миссию. Мы его выставим на аукцион и таким образом сможем собрать какую-то помощь Украине. Думаю, этим он гораздо больше поможет Украине и спасет много жизней", - заявил он.