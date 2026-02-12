ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Есть вещи важнее медалей". Гераскевич сделал заявление после отстранения от Олимпиады-2026

Четверг 12 февраля 2026 12:43
UA EN RU
"Есть вещи важнее медалей". Гераскевич сделал заявление после отстранения от Олимпиады-2026 Владислав Гераскевич (фото: instagram.com/heraskevychvladyslav)
Автор: Андрей Костенко

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на решение о недопуске к соревнованиям на Олимпийских играх-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спортсмена "Суспільному Спорт".

Почему дисквалифицировали Гераскевича

В четверг, 12 февраля, Международный олимпийский комитет официально объявил о дисквалификации украинца.

Решение приняло жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Причиной стал "шлем памяти", в котором спортсмен планировал выйти на старт. По версии организации, экипировка не соответствовала действующим правилам.

"Заплатили цену за наше достоинство"

После оглашения решения Гераскевич напомнил, что еще в 2022 году уже демонстрировал гражданскую позицию, выйдя на соревнования с плакатом "No war in Ukraine". Тогда, несмотря на риск санкций, МОК поддержал украинца.

"Мы прошли очень долгий путь к этим Олимпийским играм. Но для меня тоже очень знаково, что в этот день я поднял табличку "No war in Ukraine" и считаю, что это послание достаточно актуально. Сегодня мы заплатили цену за наше достоинство. Считаю, что не нарушил никаких правил, отстаивал интересы страны - не столько страны, как память об этих спортсменах. Они этого заслуживают. К сожалению, МОК думает иначе, но в причинах будем разбираться дальше", - заявил спортсмен.

"Отстаивал то, во что я верю"

По словам скелетониста, в обоих случаях он руководствовался собственными убеждениями и желанием донести миру правду о войне России против Украины.

Несмотря на хорошую форму и реальные шансы на высокий результат, для него важнее оказалась возможность почтить память погибших спортсменов.

"Конечно, жаль, я не хотел иметь этот скандал. Хотел быть частью этого спортивного праздника, который у меня тоже забрали. У нас были замечательные тренировки, замечательные результаты. Четко видели, что можем бороться за медали. Я не жалею, как и 4 года назад. Есть вещи важнее медалей. Отстаивал то, во что я верю", - подчеркнул Гераскевич.

Что будет со "шлемом памяти"

Гераскевич добавил, что история со шлемом не завершится Олимпиадой. Спортсмен планирует выставить его на аукцион, а вырученные средства передать на помощь Украине.

"Надеюсь, выполнит миссию. Мы его выставим на аукцион и таким образом сможем собрать какую-то помощь Украине. Думаю, этим он гораздо больше поможет Украине и спасет много жизней", - заявил он.

Ранее мы сообщили, что МОК подает сигналы о возвращении россиян.

Также мы писали, что русский - стал официальным рабочим языком зимних Игр-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины
Новости
Без тепла в Киеве уже 3700 домов, а более 100 тысяч семей не имеют света (список районов)
Без тепла в Киеве уже 3700 домов, а более 100 тысяч семей не имеют света (список районов)
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ