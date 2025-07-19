Як Усик бив Дюбуа у переможному бою: повне відео першого поєдинку

Відраховуючи хвилини до початку поєдинку-реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, згадаємо перипетії їхньої першої зустрічі на рингу.

РБК-Україна повертається до подій дворічної давнини, щоб відновити в пам'яті деталі того непростого та скандального протистояння.

Як пройшов бій у Вроцлаві

Поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у польському Вроцлаві. Бій був запланований на 12 раундів, однак завершився достроково – перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Ключовим епізодом поєдинку став 5-й раунд. Саме тоді після удару Дюбуа по корпусу Усик опинився на настилі рингу. Рефері Луїс Пабон зафіксував порушення правил – удар нижче пояса – і дав українцю понад чотири хвилини на відновлення. Однак британська сторона й досі наполягає, що удар був легальним і міг завершити бій на користь Дюбуа.

Попри це, поєдинок продовжився. У 8-му раунді британець виглядав впевнено, однак наприкінці пропустив комбінацію Усика, після чого "взяв коліно" – рефері зафіксував нокдаун.

У 9-му раунді українець посилив натиск і вдруге відправив суперника на коліно потужним джебом. Дюбуа сигналізував, що готовий продовжити бій, однак суддя зупинив поєдинок, зарахувавши перемогу Усика технічним нокаутом.

На момент зупинки бою судді віддавали перевагу українцю: двоє мали рахунок 79:72, третій – 78:73.

Скандал навколо удару

Після поєдинку навколо суддівських рішень розгорілася дискусія. Дюбуа заявив, що був "обманутий", і вважає, що перемога мала дістатися йому.

"Я не думаю, що це був удар нижче пояса. Мене позбавили перемоги", - прокоментував британець.

Його промоутер Френк Воррен також наполягав, що удар був у межах правил, і закликав до реваншу.

Зі свого боку катмен Усика Росс Анбер пояснив ситуацію:

"Пупок – це межа для дозволеного удару. Все, що нижче, – це фол".

Промоутер українця Олександр Красюк опублікував у Instagram кадр моменту удару та підписав його: "Для тих, хто побачив легальний удар".

Момент суперечливого удару Дюбуа (instagram.com/alex.krassyuk)

На захист Усика виступили й британські боксери Тоні Беллью та Ліам Сміт. Останній зазначив:

"Це був удар нижче пояса, неважливо, наскільки високо були натягнуті шорти. До речі, команда Дюбуа могла попросити Усика опустити шорти перед боєм. Так, Усик взяв максимум дозволеного часу на відновлення, але ніхто не знає, чи втримався б він на ногах, якби удар було зараховано".