ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Спасибо службе". Известный музыкант раскрыл, чем сейчас занимается в армии

09:42 11.03.2026 Ср
2 мин
Артист признался, какие трансформации во взглядах пережил за более чем год службы
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Спасибо службе". Известный музыкант раскрыл, чем сейчас занимается в армии Павел Гоц с NAZVA (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Солист группы Nazva Павел Гоц рассказал о службе в армии. Он поделился, как трансформировались его взгляды и на чем сейчас сосредоточена его деятельность.

Об этом артист рассказал в интервью РБК-Украина.

Больше интересного: Как Павел Гоц превратил истории бойцов 93-й ОМБр в сильный трек

Что сказал Гоц о трансформациях за время службы

Служба кардинально изменила его взгляды на ответственность, в частности по поводу сказанных им слов.

"Потому что до этого я был, мне кажется, более легкомысленным в высказываниях. Казалось, что все только для веселья. Сейчас, благодаря службе, я почувствовал, что важно говорить здесь и сейчас", - рассказал Павел.

"Возможно, после окончания твоей жизни что-то и останется. Поэтому я теперь более грамотно стараюсь подходить к словам, которые говорю, четче формулировать", - добавил он.

&quot;Спасибо службе&quot;. Известный музыкант раскрыл, чем сейчас занимается в армииПавел Гоц об изменениях за время службы (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Чем занимается в армии сейчас

Музыкант был сосредоточен на морально-психологической поддержке бойцов, в частности работал на Запорожском направлении.

"Сейчас у меня уже направление медийное, культурное", - отметил он.

Музыкант продолжает активно заниматься поддержкой бойцов через культурные направления и музыку, в частности работает на радио для военных и о военных.

"Занимаюсь музыкой для военных, веду Радіопіхоту. Направляем дальше культуру в армии, собираем художников между собой, чтобы милитарная культура могла твориться, исповедоваться и распространяться", - рассказал он.

&quot;Спасибо службе&quot;. Известный музыкант раскрыл, чем сейчас занимается в армииПавел Гоц о службе (фото: instagram.com/pavlo_gots)

Что известно о мобилизации Гоца

Напомним, основатель NAZVA присоединился к армии в феврале 2025 года. Тогда он опубликовал серию фото в военной форме и лаконично прокомментировал изменения в жизни.

"Снят с воинского учета. Основание: военнослужащий", - сказал тогда он.

Он также активно работал над культурными направлениями и поддержкой бойцов в составе "Культурних сил".

Кроме того, Павел дает различные концерты, собирая средства на помощь армии.

Еще больше интересного:

Украинский певец признался, почему не вернулся на службу после ТрО

Известный артист прокомментировал свое состояние после инфаркта

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Украина теперь имеет "карты", это поняли все, - Зеленский
Украина теперь имеет "карты", это поняли все, - Зеленский
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко