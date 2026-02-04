Українка знищила фаворитку турніру: Снігур створила головну сенсацію на Transylvania Open
Українська тенісистка Дар'я Снігур продемонструвала феноменальну гру на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці. У матчі другого кола киянка не залишила шансів господарці корту та фаворитці змагань Жаклін Крістіан.
Тріумфальне повернення до вісімки найкращих
Дар'я Снігур (WTA 144) знову нагадує про себе на великій арені.
Перемігши румунку Жаклін Крістіан, українка вперше з жовтня 2023 року пробилася до чвертьфіналу турніру серії WTA.
Символічно, що цей успіх стався на тих самих кортах у Клуж-Напоці, де Дар'я вже доходила до аналогічної стадії три сезони тому.
Поєдинок проти другої сіяної турніру, яка посідає 35-те місце у світовому рейтингу, став для Снігур справжнім бенефісом.
Українка домінувала протягом усієї зустрічі, яка тривала лише 55 хвилин.
Підсумковий рахунок 6:1, 6:0 красномовно свідчить про повну перевагу нашої спортсменки.
Статистика матчу та шлях на турнірі
Протягом гри Снігур продемонструвала високу ефективність, реалізувавши 7 брейк-поїнтів.
Цікаво, що Крістіан за весь поєдинок не змогла виграти жодної власної подачі, припустившись 6 подвійних помилок.
Для Дар'ї ця перемога стала п'ятою у кар'єрі над представницями топ-50 світового рейтингу.
Шлях українки на турнірі
Снігур розпочала виступи в Румунії з кваліфікації. На відбірковому етапі вона здолала Ангеліну Калініну та іспанку Альону Большову.
У першому колі основної сітки киянка обіграла француженку Тіанцоа Сару Ракотоманга Раджаона.
Матч проти Крістіан став першим очним протистоянням між тенісистками.
Наступні виклики та українське представництво
У чвертьфіналі на Снігур чекає зустріч із представницею Китаю Юе Юань (WTA 130). Раніше тенісистки не зустрічалися на професійному рівні.
Варто зазначити, що Снігур - не єдина українка, яка продовжує боротьбу в Румунії.
До 1/4 фіналу також пробилася Олександра Олійникова, яка перемогла Маяр Шериф та Анну Бондар.
Оскільки українки перебувають у різних частинах турнірної сітки, їхнє очне протистояння можливе лише у фіналі Transylvania Open.
