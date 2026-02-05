Две украинки в полуфинале: Снигур повторила успех Олейниковой на WTA 250 в Румынии

Шестая ракетка Украины Дарья Снигур впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира серии WTA 250. В четвертьфинале соревнований в румынском Клуж-Напоке она в трех сетах одолела китаянку Юань Юэ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

WTA 250, Клуж-Напока, четвертьфинал

Дарья Снигур (Украина) - Юань Юэ (Китай) - 4:6, 6:0, 7:5

Путь в полуфинал

К поединку с китаянкой Снигур подошла на фоне одной из самых громких побед в карьере. В предыдущем раунде украинка сенсационно выбила вторую сеяную турнира - румынку Жаклин Кристиан. Этот успех стал для Снигур крупнейшим с октября 2024 года.

Матч против Юэ стал для теннисисток первым очным противостоянием на профессиональном уровне.

Старт остался за представительницей Китая. Она повела 2:0, однако Снигур ответила серией из трех выигранных геймов. Несмотря на это, при счете 4:3 китаянка сделала решающий брейк и довела сет до победы - 6:4.

Вторую партию украинка провела безупречно. Снигур полностью контролировала игру и не отдала сопернице ни одного гейма - 6:0.

Решающий сет превратился в настоящую драму. При счете 4:3 в пользу Снигур Юэ выиграла два гейма подряд, однако украинка сумела собраться в ключевой момент. В 12-м гейме Снигур со второй попытки реализовала матчбол и вырвала победу - 7:5.

Поединок длился 2 часа 17 минут.

Исторический результат для украинки

Благодаря этой победе Снигур впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 250. Ранее украинка доходила до этой стадии только на соревнованиях уровня "челленджеров", в частности в Канберре в январе 2026 года.

В полуфинале Снигур сыграет против 36-й ракетки мира - румынки Сораны Кирсти, которая выступает при поддержке домашних трибун.

Кроме Снигур, в полуфинале турнира в Клуж-Напоке сыграет еще одна украинка - Александра Олейникова. Она в своем четвертьфинале одолела другую китаянку Ван Синьюй, а в полуфинале встретится с британкой румынского происхождения Эммой Радукану.