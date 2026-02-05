Найбільша перемога: Олійникова здолала жертву Світоліної та вийшла в півфінал турніру WTA

Українська тенісистка Олександра Олійникова продовжує творити сенсації на турнірі WTA 250 у румунській Клуж-Напоці. У чвертьфіналі змагань вона обіграла фаворитку – представницю Китаю Ван Сіньюй та вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу турніру такого рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

WTA 250, Клуж-Напока, чвертьфінал

Олександра Олійникова (Україна) – Ван Сіньюй (Китай) – 6:4, 6:4

Вольова перемога над фавориткою

Перед матчем саме китаянка вважалася явною фавориткою – вона посідає 33-тє місце у світовому рейтингу, тоді як українка йде 91-ю. Втім, різниця в позиціях не стала визначальною на корті.

У першому сеті Олійникова невдало стартувала та швидко програвала 0:2. Проте зуміла перехопити ініціативу, вирівняла гру та нав'язала суперниці затяжні розіграші. Наприкінці партії українка дотиснула китаянку і закрила сет із рахунком 6:4.

Другий відрізок також розпочався з брейку китаянки, але сценарій повторився. Олійникова додала в агресії на прийомі, краще діяла на задній лінії та знову зуміла зробити вирішальний ривок – ще одні 6:4.

Знайома суперниця для українок

Цікаво, що Ван Сіньюй нещодавно вже програвала представниці України – китаянка поступилася Еліні Світоліній у фіналі турніру WTA 250 в Окленді.

Тепер ще одна українська тенісистка зупинила її в Клуж-Напоці, продовживши успішну серію для нашого тенісу.

Олександра здобула найрейтинговішу перемогу у кар'єрі: вперше обіграла представницю топ-50 рейтингу WTA.

Дебютний турнір – і вже півфінал

Для 23-річної українки це перший у кар'єрі виступ на турнірі категорії WTA 250, і одразу історичний результат.

На шляху до чвертьфіналу вона вибила єгиптянку Маяр Шериф, а також угорку Анну Бондар. Останній після матчу українка принципово не потиснула руку.

Тепер Олійникова вперше зіграє у півфіналі турніру такого рівня. Її суперницею стане переможниця матчу Емма Радукану (Велика Британія, WTA 30) – Мая Хвалінська (Польща, WTA 146).