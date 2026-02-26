"Дуже щасливий". EL Кравчук зізнався, чому відмовив Кіркорову на піку популярності

Чому EL Кравчук відмовив Філіпу Кіркорову

Артист зізнався, що після початку повномасштабної війни навіть не намагався зв'язуватися ні з ким з Росії. Він взагалі ніколи не прагнув робити там кар'єру, хоча пропозиції були.

"Мене запрошували, були люди, хто був зацікавлений у цьому. Філіп Кіркоров, який потім працював з Лорак, колись почав цю розмову зі мною", - розповів він.

EL Кравчук вже тоді відчував, що має залишатися в Україні та розвиватися тут.

"Я дуже щасливий, що не зробив цих кроків. Я якось відчував інтуїтивно, що згодився там, де народився, а не просто шукаючи якісь гарні шляхи чи багато грошей", - поділився він.

EL Кравчук про Кіркорова (фото: РБК-Україна)

Співак дав зрозуміти, що гроші для нього ніколи не були визначальним фактором.

"На першому місці творчість, люди, характер, особистість, розвиток, а потім вже гроші. Так завжди було", - зауважив він.

На початку кар'єри EL Кравчук був одним із небагатьох артистів, хто почав співати українською і продовжував це робити. Такий вплив на нього справила викладачка в музичній академії Глієра Ліна Володимирівна Прохорова.

"Тоді ми домовилися: якщо робимо дійсно українську музику, давайте ми всі - Іра Білик та я - будемо співати. Це була розмова, не просто інтуїтивне рішення. Перший мій крок українською мовою, і всі основні кроки українською мовою, хоча, скажу чесно, що вплив співати російською був", - розповів він.

Попри позицію артиста, у ті часи часто перемагав фактор грошей та популярності.

"Коли були кастинги, де пропонували роль в мюзиклі, я брав участь разом з Басковим чи Кіркоровим, яких знали в Україні і в Росії. Мене просто ставили як варіант, але знали, що виберуть їх, тому що їх знають і тут, і там. Все це гроші", - зазначив він.