"Очень счастлив". EL Кравчук признался, почему отказал Киркорову на пике популярности

Почему EL Кравчук отказал Филиппу Киркорову

Артист признался, что после начала полномасштабной войны даже не пытался связываться ни с кем из России. Он вообще никогда не стремился делать там карьеру, хотя предложения были.

"Меня приглашали, были люди, кто был заинтересован в этом. Филипп Киркоров, который потом работал с Лорак, когда-то начал этот разговор со мной", - рассказал он.

EL Кравчук уже тогда чувствовал, что должен оставаться в Украине и развиваться здесь.

"Я очень счастлив, что не сделал этих шагов. Я как-то чувствовал интуитивно, что сгодился там, где родился, а не просто ища какие-то хорошие пути или много денег", - поделился он.

EL Кравчук о Киркорове (фото: РБК-Украина)

Певец дал понять, что деньги для него никогда не были определяющим фактором.

"На первом месте творчество, люди, характер, личность, развитие, а потом уже деньги. Так всегда было", - отметил он.

В начале карьеры EL Кравчук был одним из немногих артистов, кто начал петь на украинском и продолжал это делать. Такое влияние на него оказала преподавательница в музыкальной академии Глиэра Лина Владимировна Прохорова.

"Тогда мы договорились: если делаем действительно украинскую музыку, давайте мы все - Ира Билык и я - будем петь. Это был разговор, не просто интуитивное решение. Первый мой шаг на украинском языке, и все основные шаги на украинском языке, хотя, скажу честно, что влияние петь на русском было", - рассказал он.

Несмотря на позицию артиста, в те времена часто побеждал фактор денег и популярности.

"Когда были кастинги, где предлагали роль в мюзикле, я участвовал вместе с Басковым или Киркоровым, которых знали в Украине и в России. Меня просто ставили как вариант, но знали, что выберут их, потому что их знают и здесь, и там. Все это деньги", - отметил он.