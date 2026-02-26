EL Кравчук вразив зізнанням про дружбу з Данилком: "Знаємо один про одного все"

Співак EL Кравчук відверто розповів про дружбу в шоу-бізнесі. Як з'ясувалося, вже багато років його найближчим товаришем є народний артист України Андрій Данилко.

В інтерв'ю РБК-Україна він чесно зізнався, про що вони говорять поза сценою.

Що EL Кравчук сказав про дружбу та Данилка

Артист переконаний, що справжня дружба в українському шоу-бізнесі існує, хоча й трапляється нечасто. У нього небагато близьких людей у цій сфері, але вони перевірені роками.

"У мене небагато таких друзів, але це постійно. Наприклад, Андрій Данилко - це постійно", - зізнався він.

Кравчук поділився, що вони годинами можуть говорити про особисте, кіно чи побутові речі.

"Про мою маму, він дуже за неї хвилюється. Інколи ми йдемо в якусь філософію, але це буває рідко. З Данилком небезпечно філософствувати (сміється)", - розповів артист.

Не забувають колеги та друзі й про творчий розвиток.

"Інколи ми репетируємо. Вчора міркували, як можна зробити, наприклад, стадіонний концерт, є така ідея. Розмовляємо про все, що завгодно, творчі ідеї", - поділився він.

EL Кравчук про шоу-бізнес та друзів (фото: РБК-Україна)

Секрет дружби з Данилком

Баготорічні стосунки зірок будуються на розумінні та цілковитій довірі.

"Жорстка критика поведінки чи висловів є. Ми не конфліктуємо, не обманюємо один одного. Є довіра, повага", - пояснив EL Кравчук.

"Ми знаємо один про одного все, що можливо знати, про свої сім'ї, про своїх близьких, про погляди, про здоров'я. Це обов'язково потрібно підтримувати", - додав він.

Наостанок артист дав зрозуміти, що в шоу-бізнесі, як і в будь-де в житті, важлива не кількість друзів, а їхня якість.