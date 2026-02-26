EL Кравчук згадав, як Скрябін врятував його від політики: "Зрозуміли, що я не буду адекватним"

У нульові, коли багатьох зірок залучали до політичної агітації та реклами, EL Кравчук теж опинився перед непростим вибором. Проте завдяки Кузьмі Скрябіну йому вдалося врятуватися від підступного контракту.

Як Скрябін врятував EL Кравчука

За словами співака, йому також мали запропонувати співпрацю, однак саме Скрябін допоміг уникнути необачного кроку.

"Андрій допоміг мені з цим всім розібратися і не заплямувати репутацію. Він раніше за мене робив якісь кроки. Коли він ризикував, я стояв в стороні й чекав. І був такий момент під час виборів, коли розумів, що не хочу співати за цю людину взагалі", - розповів він.

EL Кравчук розповів, як врятувався від політики (фото: РБК-Україна)

За його словами, у Скрябіна вже був досвід роботи з подібними контрактами, і він добре знав "внутрішню кухню" цих домовленостей. Саме тому перед одним із концертів музикант застеріг колегу.

"У нас концерт. Я співаю після Скрябіна. Він перед концертом до мене підходить і каже: "Після концерту в правій кулісі на тебе будуть чекати люди, які захочуть підписати щось з тобою. Ти краще, щоб не ризикувати, в ліву кулісу йди. Сідай в машину і від'їжджай", - пригадав він.

EL Кравчук розповів про допомогу Скрябіна (фото: РБК-Україна)

Артист дослухався до поради. На нього чекали праворуч, адже саме там була гримерка, однак він вийшов з іншого боку й одразу поїхав додому.

"А я ліворуч, у машину й додому. Це Андрій допоміг мені. Коли я так зробив один раз, вони зрозуміли, що я не буду адекватним в цих ситуаціях", - розповів він.

Тож, порада та досвід Скрябіна допомогли співаку зберегти репутацію та не втягнутися у політичні домовленості, про які він міг пошкодувати.

