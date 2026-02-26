ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

EL Кравчук згадав, як Скрябін врятував його від політики: "Зрозуміли, що я не буду адекватним"

Четвер 26 лютого 2026 16:15
UA EN RU
EL Кравчук згадав, як Скрябін врятував його від політики: "Зрозуміли, що я не буду адекватним" EL Кравчук розповів, як Скрябін врятував його репутацію (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У нульові, коли багатьох зірок залучали до політичної агітації та реклами, EL Кравчук теж опинився перед непростим вибором. Проте завдяки Кузьмі Скрябіну йому вдалося врятуватися від підступного контракту.

Про це артист розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше цікавого: Відомий співак розчулив батька Скрябіна виконанням його пісні

Як Скрябін врятував EL Кравчука

За словами співака, йому також мали запропонувати співпрацю, однак саме Скрябін допоміг уникнути необачного кроку.

"Андрій допоміг мені з цим всім розібратися і не заплямувати репутацію. Він раніше за мене робив якісь кроки. Коли він ризикував, я стояв в стороні й чекав. І був такий момент під час виборів, коли розумів, що не хочу співати за цю людину взагалі", - розповів він.

EL Кравчук згадав, як Скрябін врятував його від політики: &quot;Зрозуміли, що я не буду адекватним&quot;EL Кравчук розповів, як врятувався від політики (фото: РБК-Україна)

За його словами, у Скрябіна вже був досвід роботи з подібними контрактами, і він добре знав "внутрішню кухню" цих домовленостей. Саме тому перед одним із концертів музикант застеріг колегу.

"У нас концерт. Я співаю після Скрябіна. Він перед концертом до мене підходить і каже: "Після концерту в правій кулісі на тебе будуть чекати люди, які захочуть підписати щось з тобою. Ти краще, щоб не ризикувати, в ліву кулісу йди. Сідай в машину і від'їжджай", - пригадав він.

EL Кравчук згадав, як Скрябін врятував його від політики: &quot;Зрозуміли, що я не буду адекватним&quot;EL Кравчук розповів про допомогу Скрябіна (фото: РБК-Україна)

Артист дослухався до поради. На нього чекали праворуч, адже саме там була гримерка, однак він вийшов з іншого боку й одразу поїхав додому.

"А я ліворуч, у машину й додому. Це Андрій допоміг мені. Коли я так зробив один раз, вони зрозуміли, що я не буду адекватним в цих ситуаціях", - розповів він.

Тож, порада та досвід Скрябіна допомогли співаку зберегти репутацію та не втягнутися у політичні домовленості, про які він міг пошкодувати.

Також у розмові з журналісткою Юлією Гаюк EL Кравчук розповів про виступи перед бандитами, коштовні подарунки, які доводилося повертати, багаторічну дружбу з Андрієм Данилком та ставлення до батьківства. Про все це та багато іншого дивіться у відео РБК-Україна LIFE.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Скрябін Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Зустріч України та США у Женеві: Умєров розкрив склад делегації та головні теми
Зустріч України та США у Женеві: Умєров розкрив склад делегації та головні теми
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі