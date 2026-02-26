ua en ru
"Це дуже складно": EL Кравчук пояснив, як живе з дислексією

Четвер 26 лютого 2026 16:28
UA EN RU
"Це дуже складно": EL Кравчук пояснив, як живе з дислексією EL Кравчук (фото: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співак EL Кравчук пригадав своє дитинство і розповів, як саме зрозумів, що у нього дислексія.

Цим артист поділився в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше цікавого: EL Кравчук здивував вартістю модного образу

Що розповів EL Кравчук про дислексію

За словами артиста, він відчув перші прояви дислексії ще й дитинстві.

"Так. Вона на все життя, вона не проходить. Вперше я відчув її в школі, коли вчився читати. Я просто вигадував інше. Наприклад, я бачив текст і міг перекрутити слово, змінюючи зміст. Ти бачиш зовсім інше", - розповів співак.

"У третьому класі я зрозумів, що спочатку мені потрібно прочитати текст самостійно, а тоді вголос. Якщо так не зробити, буду робити помилки. І зараз в мене таке буває, коли я інший склад переставляю місцями чи закінчення якихось слів вигадую як мені хочеться", - додав він.

За словами артиста, така ж ситуація була у музиці. Коли йому давали ноти, він грав на фортепіано, але те, що хотів сам.

"Дислексія нічого поганого мені не зробила. Можливо, в першому-другому класі були комплекси читання. Але потім я ці комплекси швидко переборов і зрозумів, як мені самому це вирішувати", - зауважив EL Кравчук.

Але співак пояснив, що він дізнався про назву цього стану лише у 25 років. Тоді Андрій знайшов інформацію про дислексію та почав про це читати.

"Зрозумів, що дійсно таке буває, і таких людей дуже багато. Ніякому в цьому нема чогось негативного там чи яких комплексів. Вона взагалі притаманна багатьом творчим людям, багатьом фантазерам, як я", - пояснив артист.

Звісно, дислексія впливає і на його виступи. Але EL Кравчук навчився легко запам'ятовувати тексти своїх пісень. Але це стосується лише треків.

"Якщо мені потрібно просто текст запам'ятати, це дуже складно, але я навчився це зробити. Ось текст тобі дають там дві сторінки та їх напам'ять треба вивчити. Ой, як це складно. Але є можливість це зробити, дуже прості тренування", - зазначив співак.

