"Дуже неприємно". Огнєвіч чесно висловилася про конфлікт з Єфросиніною та Поляковою

Огнєвіч про конфлікт з Єфросиніною та Поляковою

У січні 2023 року ведуча та співачка різко висловилися щодо пісень колеги у спільному шоу "Дорослі дівчата".

"Вони сказали - "г**но". Для мене це було шокуюче і це було дуже неприємно. Але кожен висловлюється в міру своєї мудрості та інтелекту", - зазначила Злата.

Артистка припустила, що причиною негативної реакції міг стати її допис у соцмережах.

Злата пояснила, що це був емоційний пост, який не був спрямований персонально проти конкретних людей.

"Дівчата сприйняли це на свій рахунок. Це була просто загальна фраза… Я не мала в думці, коли писала цей пост, що я спеціально його присвячую цим дівчатам", - розповіла Огнєвіч.

"На той момент це був такий крик зраненої душі, 2022-й рік. Я дійсно на той момент втомилася. Я написала те, як я відчувала. Я не забираю своїх слів назад", - додала вона.

Вочевидь, мова йде про опубліковану влітку 2022 року сториз, коли вона саркастично відреагувала на повернення зірок в Україну.

Артистка також додала, що особистого контакту з Єфросиніною та Поляковою щодо цієї ситуації у неї не було.

"Ми не обговорювали це, не зустрічалися і не переписувалися", - поділилася вона.



Нагадаємо, нещодавно між Олею та Машею теж виникла незручна ситуація. У березні чоловік співачки різково висловився про ведучу та її чоловіка, назвавши останнього "мажором".

Після цього Полякова відхрестилася від слів Вадіка, а сама Єфросиніна не поспішала коментувати ситуацію. Лише у квітні на сцені премії YUNA вона відреагувала на скандал лаконічним жартом.

"Пів зали поїхали, а ми не будемо їх так сказати коментувати. Це прокоментує тредс... і Вадік", - сказала вона.