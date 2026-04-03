"Не засуджуйте": Злата Огнєвіч прямо відповіла, чи поїде на "Євробачення" ще раз

08:19 03.04.2026 Пт
2 хв
Співачка звернулася до фанів, які хочуть бачити її на пісенному конкурсі, з несподіваним зізнанням
Поліна Кузенко
Співачка Злата Огнєвіч представляла Україну на "Євробаченні" у 2013 році та навіть потрапила до трійки фіналістів. Але чи хоче вона повернутися на конкурс ще раз?

Як повідомляє РБК-Україна, на це питання Злата відповіла у розмові з Аліною Шаманською у програмі "55 за 5", яка виходить на "Ранку у великому місті".

Чи поїде Огнєвіч на "Євробачення" вдруге

Шаманська наголосила, що користувачі Threads буквально вимагають, аби співачка знову представила Україну на пісенному конкурсі. Але виявилося, що сама зірка це бажання не розділяє.

"Я вважаю, що ця сторінка вже перегорнута. Це було дуже успішно, красиво і не варто пробувати знову", - зізналася Злата.

Втім, вона закликала українців не хейтити артистів, які знову і знову беруть участь у Нацвідборі. У цьому, вважає Огнєвіч, немає нічого поганого.

"Я вважаю, що "Євробачення" - це такий конкурс, куди може прийти будь-хто і хоч 10 разів. Тому не засуджуйте тих, хто туди ходить постійно на відбори і хоче поїхати, бо воно того вартує", - наголосила співачка.

Також зірка дала пораду фанам, які благають її поїхати на "Євробачення". Огнєвіч вдячна за таку увагу, а тому пропонує шанувальникам частіше відвідувати її виступи.

"Я неймовірно щаслива цьому. Я дуже вас прошу, ходіть на концерти мої", - сказала артистка.

Яким був виступ Злати Огнєвіч на "Євробаченні"

Співачка представляла Україну з піснею "Gravity". Ефектний виступ і сильна пісня принесли Златі та нашій країні третє місце. У фіналі її обійшли Данія та Азербайджан.

Пісня Огнєвіч зібрала мільйони прослуховувань. Вона навіть потрапила до міжнародних чартів. На офіційному YouTube-каналі "Євробачення" виступ Злати переглянути понад 3,5 мільйони разів.

Співачка зізнавалася, що на конкурсі вона зіштовхнулася з форс-мажором. Її виступ опинився під загрозою через організаторів.

"Я не до кінця задоволена виступом на "Євробаченні". Я задоволена своїм місцем, задоволена результатом, але тоді нам на місці заблокували номери, які ми готували... Нам сказали, що це неможливо, хоч дали гарантії: так, готуйте, все затвердили. Ми приїжджаємо до Мальме, а нам сказали, що нічого не буде", - пригадувала зірка.

Харків зазнав ракетного удару: у місті пошкоджені висотки, є постраждала
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої