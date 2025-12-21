"Дуже безвідповідально". Артем Дамницький розкритикував рішення Вені піти з ВКВ

Що сказав Дамницький про відхід Вені з ВКВ

Він підтвердив, що допис колеги про припинення роботи в колективі справді відповідає дійсності. Сама команда дізналася про рішення на концерті у Харкові, тому не змогла оперативно відреагувати.

"Підтверджую, це не прикол. Про це він нам вперше повідомив 16 листопада, протягом місяця мав час все зважити й, можливо, переграти. На фінальному "зібранні акціонерів" 17 грудня його позиція залишилася незмінною", - написав Артем.

Куран та Дамницький (фото: instagram.com/damnitskyi)​​​​​​​

Він зазначив, що не почув чітких аргументів щодо рішення Вені, але приймає його вибір, хоча не підтримує.

"Ніколи цього не зрозумію, але цю позицію і рішення я приймаю, бо на них він мав повне право, так само як і я на своє неприйняття", - зазначив Дамницький.

"Вважаю, що це дуже безвідповідально перед нашою аудиторією, яка постійно на концертах і в коментарях каже, як ми всі ці роки рятуємо їхні кукухи. Ладно, це все лірика", - додав він.

Судячи зі слів Дамницького, рішення Вені стало несподіванкою. Про подальші свої плани він колегам не розповідав.

"Ми допрацювали в стандартному режимі всі заходи, які були домовлені і запущені до 17 листопада. Далі - всі по своїх справах. Стосовно планів пана Вені - це краще вам спитати в нього, з нами він не ділився", - заявив Артем.

Куран, Веня та Дамницький (фото: instagram.com/ven4os)

Якими будуть "Ветерани космічних військ" без Вені

Проєкти на YouTube-каналі ВКВ виходитимуть у звичному режимі. А от щодо появи нового учасника в команді Артем висловився категорично.

"Нові учасники не будуть оголошуватися ніколи, бо це був і є колектив людей, які прохавали все з самого низу самі", - наголосив він.

Далі вони з Кураном звертатимуться по допомогу до друзів, як робили це раніше, коли Веня був на лікарняному на початку 2025 року.

"Думаю, і в новому етапі існування вони нас залюбки підстраховуватимуть", - додав він.

"Ветерани космічних військ" (фото: instagram.com/damnitskyi)

Нагадаємо, 20 грудня Веня повідомив про рішення покинути команду "Ветерани космічних військ", яка прославилася участю в "Лізі Сміху".

Колектив упродовж 8 років тішить публіку самобутнім гумором, а в останні роки успішно підкорює YouTube своїми шоу "Вікторина" та "Еліас".

Водночас команда активно займається благодійністю, збираючи кошти на підтримку ЗСУ.