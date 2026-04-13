ДТП с участием авто Тараса Цымбалюка: в полиции раскрыли детали

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева .

Как сообщили правоохранители, в ночное время они получили обращение об аварии, которая произошла в Подольском районе столицы.

По прибытию на место патрульные установили, что Range Rover врезался в два припаркованных автомобиля - Hyundai и Mazda. В результате инцидента никто не пострадал.

Во время выяснения обстоятельств ДТП полицейские установили, что водитель Range Rover не смог справиться с управлением.

По информации правоохранителей, после аварии мужчина сначала покинул место происшествия, но впоследствии вернулся и признал свою вину.

В полиции также подтвердили, что Тарас Цымбалюк находился в салоне автомобиля, однако не сидел за рулем - актер был пассажиром.

Кадр с места ДТП (скриншот: РБК-Украина)

Что сообщалось ранее о ДТП с авто Цымбалюка

Утром 13 апреля появились сообщения о том, что Тарас Цымбалюк попал в ДТП.

Известно, что автомобиль принадлежит артисту, однако управлял им в момент аварии не он.

Сначала Цымбалюк не комментировал ситуацию, однако позже все же объяснил, что произошло.

По словам актера, на Пасху он гостил у родителей и употреблял алкоголь, поэтому решил не садиться за руль и передал автомобиль своему трезвому товарищу Роману, который должен был доставить его в Киев.

Цымбалюк об аварии (скриншот)

Впрочем, как объяснил артист, во время поездки его приятель не справился с управлением. Машину занесло, после чего она врезалась в припаркованные машины.