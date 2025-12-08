UA

Дружина ADAM зворушливо звернулася до покійного музиканта: "Ти - назавжди"

Михайло Клименко з дружиною Сашею (фото: instagram.com/sasha_norova)
Автор: Катерина Собкова

Вчора помер Михайло Клименко - лідер українського гурту ADAM. Його дружина Саша Норова опублікувала зворушливе прощальне звернення.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Що дружина ADAM написала про нього

У своєму повідомленні Саша Норова звернулася до чоловіка з дуже особистими словами.

"Міша, мій Міша, мій Мішель... Я дякую Богу за це кохання, яке подарував нам із тобою", - написала Норова.

Вона подякувала йому за любов і пісні, які стали символом їхніх стосунків.

"Кожна пісня ADAM - це наше життя, кожне слово - з життя, неймовірно тонкого відчуття любові, красивої й чистої", - зазначила Норова.

"Назавжди та не втекти. Я з тобою. Зі мною ти", - написала вона.

Зазначимо, що Михайло Клименко познайомився з майбутньою дружиною ще під час навчання в естрадно-цирковому училищі. Вони були разом понад 20 років і виховували двох дітей.

Михайло Клименко та Саша Норова (фото: instagram.com/sasha_norova)

Як відреагували в мережі

У коментарях до публікації відомі українці та шанувальники гурту ADAM продовжують висловлювати свої співчуття:

  • "Немає слів. Нам дуже шкода. Дуже. Але це навіть не крихта, порівняно з твоєю любов'ю", - написав ведучий Анатолій Анатоліч
  • "Саша, співчуваю вам. Це жахлива втрата", - зазначила Джамала.
  • "Прийміть мої щирі співчуття", - написала Раміна
  • "Ваша любов і ваша музика - вічна! Ви створили разом те, що не всім вдається! Бути щасливими, залишити слід на покоління і роки. Міша житиме вічно, як і його музика. І в наших серцях, слухачів і друзів"
  • "Весь день хотіла написати слова співчуття, але слів немає, тільки нескінченний біль... Ваша пара змусила багатьох повірити в кохання... Плачу разом із тобою".

Що відомо про хворобу і смерть ADAM

7 грудня 2025 року помер український співак і композитор Михайло Клименко - фронтмен гурту ADAM. Йому було 38 років.

Артист тривалий час лікувався від важкої хвороби - 2,5 місяці тому йому діагностували туберкульозний менінгіт.

Останніми місяцями він перебував у реанімації, потім у комі; попри зусилля медиків та молитви близьких і фанатів, на жаль, він не зміг одужати.

Прощання з ADAM відбудеться у вівторок, 9 грудня.

Адам помер (скриншот)

