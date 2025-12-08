Дружина ADAM зворушливо звернулася до покійного музиканта: "Ти - назавжди"

Вчора помер Михайло Клименко - лідер українського гурту ADAM. Його дружина Саша Норова опублікувала зворушливе прощальне звернення.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
У своєму повідомленні Саша Норова звернулася до чоловіка з дуже особистими словами.
"Міша, мій Міша, мій Мішель... Я дякую Богу за це кохання, яке подарував нам із тобою", - написала Норова.
Вона подякувала йому за любов і пісні, які стали символом їхніх стосунків.
"Кожна пісня ADAM - це наше життя, кожне слово - з життя, неймовірно тонкого відчуття любові, красивої й чистої", - зазначила Норова.
"Назавжди та не втекти. Я з тобою. Зі мною ти", - написала вона.
Зазначимо, що Михайло Клименко познайомився з майбутньою дружиною ще під час навчання в естрадно-цирковому училищі. Вони були разом понад 20 років і виховували двох дітей.
У коментарях до публікації відомі українці та шанувальники гурту ADAM продовжують висловлювати свої співчуття:
7 грудня 2025 року помер український співак і композитор Михайло Клименко - фронтмен гурту ADAM. Йому було 38 років.
Артист тривалий час лікувався від важкої хвороби - 2,5 місяці тому йому діагностували туберкульозний менінгіт.
Останніми місяцями він перебував у реанімації, потім у комі; попри зусилля медиків та молитви близьких і фанатів, на жаль, він не зміг одужати.
Прощання з ADAM відбудеться у вівторок, 9 грудня.
