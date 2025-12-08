Жена ADAM трогательно обратилась к покойному музыканту: "Ты - навсегда"

Что жена ADAM написала о нем

В своем сообщении Саша Норова обратилась к мужу с очень личными словами.

"Миша, мой Миша, мой Мишель... Я благодарю Бога за эту любовь, которую подарил нам с тобой", - написала Норова.

Она поблагодарила его за любовь и песни, которые стали символом их отношений.

"Каждая песня ADAM - это наша жизнь, каждое слово - из жизни, невероятно тонкого ощущения любви, красивой и чистой", - отметила Норова.

"Навсегда и не убежать. Я с тобой. Со мной ты", - написала она.

Отметим, что Михаил Клименко познакомился с будущей женой еще во время учебы в эстрадно-цирковом училище. Они были вместе более 20 лет и воспитывали двоих детей.

Михаил Клименко и Саша Норова (фото: instagram.com/sasha_norova)

Как отреагировали в сети

В комментариях к публикации известные украинцы и поклонники группы ADAM продолжают выражать свои соболезнования:

"Нет слов. Нам очень жаль. Очень. Но это даже не крошка, по сравнению с твоей любовью", - написал ведущий Анатолий Анатолич

"Саша, сочувствую вам. Это ужасная потеря", - отметила Джамала

"Примите мои искренние соболезнования", - написала Рамина

"Ваша любовь и ваша музыка - вечна! Вы сотворили вместе то, что не всем удается! Быть счастливыми, оставить след на поколение и годы. Миша будет жить вечно, как и его музыка. И в наших сердцах, слушателей и друзей"

"Весь день хотела написать слова сострадания, но слов нет, только бесконечная боль… Ваша пара заставила многих поверить в любовь… Плачу вместе с тобой".

Что известно о болезни и смерти ADAM

7 декабря 2025 года умер украинский певец и композитор Михаил Клименко - фронтмен группы ADAM. Ему было 38 лет.

Артист длительное время лечился от тяжелой болезни - 2,5 месяца назад ему диагностировали туберкулезный менингит.

В последние месяцы он находился в реанимации, затем в коме; несмотря на усилия медиков и молитвы близких и фанатов, к сожалению, он не смог выздороветь.

Прощание с ADAM состоится во вторник, 9 декабря.

Адам умер (скриншот)