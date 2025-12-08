Жена ADAM трогательно обратилась к покойному музыканту: "Ты - навсегда"

Вчера умер Михаил Клименко - лидер украинской группы ADAM. Его жена Саша Норова опубликовала трогательное прощальное обращение.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
В своем сообщении Саша Норова обратилась к мужу с очень личными словами.
"Миша, мой Миша, мой Мишель... Я благодарю Бога за эту любовь, которую подарил нам с тобой", - написала Норова.
Она поблагодарила его за любовь и песни, которые стали символом их отношений.
"Каждая песня ADAM - это наша жизнь, каждое слово - из жизни, невероятно тонкого ощущения любви, красивой и чистой", - отметила Норова.
"Навсегда и не убежать. Я с тобой. Со мной ты", - написала она.
Отметим, что Михаил Клименко познакомился с будущей женой еще во время учебы в эстрадно-цирковом училище. Они были вместе более 20 лет и воспитывали двоих детей.
В комментариях к публикации известные украинцы и поклонники группы ADAM продолжают выражать свои соболезнования:
7 декабря 2025 года умер украинский певец и композитор Михаил Клименко - фронтмен группы ADAM. Ему было 38 лет.
Артист длительное время лечился от тяжелой болезни - 2,5 месяца назад ему диагностировали туберкулезный менингит.
В последние месяцы он находился в реанимации, затем в коме; несмотря на усилия медиков и молитвы близких и фанатов, к сожалению, он не смог выздороветь.
Прощание с ADAM состоится во вторник, 9 декабря.
Вас также может заинтересовать