Драма на фініші: Меркушина програла "золото" ЧС через єдину хибу

Неділя 01 березня 2026 17:23
Драма на фініші: Меркушина програла "золото" ЧС через єдину хибу Олександра Меркушина (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрій Костенко

Українська біатлоністка Олександра Меркушина стала віце-чемпіонкою світу в індивідуальній гонці серед юніорок. Це третя нагорода для збірної України на турнірі в німецькому Арбері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Хід гонки

Меркушина була однією з головних фавориток дистанції 12,5 км. Українка продемонструвала високу швидкість на трасі (6-й результат) та відмінну стрільбу. Олександра припустилася лише однієї хиби на чотирьох вогневих рубежах, а за показником швидкострільності увійшла до топ-3 серед усіх учасниць.

Тривалий час українка претендувала на "золото", проте її випередила француженка Теміс Фонтен. Завдяки ідеальній влучності суперниця виграла у Меркушиної 19,5 секунди. Бронзову нагороду здобула фінка Інка Гамаляйнен.

Окрім Меркушиної, до топ-15 потрапила ще одна українка – Тетяна Тарасюк. Валерія Шейгас та Ксенія Приходько фінішували на 22-му та 26-му місцях відповідно.

Результати індивідуальної гонки (юніорки):

  1. Томіс Фонтен (Франція, 0+0+0+0) 44:42.9
  2. Олександра Меркушина (Україна, 1+0+0+0) +19.5
  3. Інка Гамаляйнен (Фінляндія, 0+0+0+2) +49.6
  • …15. Тетяна Тарасюк (Україна, 0+1+0+0) +3:47.7
  • …22. Валерія Шейгас (Україна, 0+0+1+1) +5:26.7
  • …26. Ксенія Приходько (Україна, 1+1+0+0) +5:49.8

Третя медаль України

Для Олександри це вже п'ята медаль у кар'єрі на рівні юніорських чемпіонатів світу. Раніше в її активі було одне "золото" та три бронзові нагороди.

Загалом для України це третій подіум на юніорському ЧС-2026 в Арбері. Раніше медалі в індивідуальних гонках вибороли Тарас Тарасюк ("срібло") та Вікторія Хвостенко ("бронза").

Раніше ми повідомили, що збірна України з біатлону провела чистку після фіаско на Олімпіаді-2026.

Биатлон Чемпіонат світу Збірна України
