Драма на финише: Меркушина проиграла "золото" ЧМ из-за единственного промаха

Украинская биатлонистка Александра Меркушина стала вице-чемпионкой мира в индивидуальной гонке среди юниорок. Это третья награда для сборной Украины на турнире в немецком Арбере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Ход гонки

Меркушина была одной из главных фавориток дистанции 12,5 км. Украинка продемонстрировала высокую скорость на трассе (6-й результат) и отличную стрельбу. Александра допустила лишь один промах на четырех огневых рубежах, а по показателю скорострельности вошла в топ-3 среди всех участниц.

Долгое время украинка претендовала на "золото", однако ее опередила француженка Темис Фонтен. Благодаря идеальной меткости соперница выиграла у Меркушиной 19,5 секунды. Бронзовую награду завоевала финка Инка Гамаляйнен.

Кроме Меркушиной, в топ-15 попала еще одна украинка - Татьяна Тарасюк. Валерия Шейгас и Ксения Приходько финишировали на 22-м и 26-м местах соответственно.

Результаты индивидуальной гонки (юниорки):

Томис Фонтен (Франция, 0+0+0+0) 44:42.9 Александра Меркушина (Украина, 1+0+0+0) +19.5 Инка Гамаляйнен (Финляндия, 0+0+0+2) +49.6

...15. Татьяна Тарасюк (Украина, 0+1+0+0) +3:47.7

...22. Валерия Шейгас (Украина, 0+0+1+1) +5:26.7

...26. Ксения Приходько (Украина, 1+1+0+0) +5:49.8

Третья медаль Украины

Для Александры это уже пятая медаль в карьере на уровне юниорских чемпионатов мира. Ранее в ее активе было одно "золото" и три бронзовые награды.

В целом для Украины это третий подиум на юниорском ЧМ-2026 в Арбере. Ранее медали в индивидуальных гонках завоевали Тарас Тарасюк ("серебро") и Виктория Хвостенко ("бронза").