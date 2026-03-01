ua en ru
Вс, 01 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Драма на финише: Меркушина проиграла "золото" ЧМ из-за единственного промаха

Воскресенье 01 марта 2026 17:23
UA EN RU
Драма на финише: Меркушина проиграла "золото" ЧМ из-за единственного промаха Александра Меркушина (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

Украинская биатлонистка Александра Меркушина стала вице-чемпионкой мира в индивидуальной гонке среди юниорок. Это третья награда для сборной Украины на турнире в немецком Арбере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Читайте также: "Этого не купишь за деньги". Мандзин рассказал о сокровище, которое привез с Олимпиады-2026

Ход гонки

Меркушина была одной из главных фавориток дистанции 12,5 км. Украинка продемонстрировала высокую скорость на трассе (6-й результат) и отличную стрельбу. Александра допустила лишь один промах на четырех огневых рубежах, а по показателю скорострельности вошла в топ-3 среди всех участниц.

Долгое время украинка претендовала на "золото", однако ее опередила француженка Темис Фонтен. Благодаря идеальной меткости соперница выиграла у Меркушиной 19,5 секунды. Бронзовую награду завоевала финка Инка Гамаляйнен.

Кроме Меркушиной, в топ-15 попала еще одна украинка - Татьяна Тарасюк. Валерия Шейгас и Ксения Приходько финишировали на 22-м и 26-м местах соответственно.

Результаты индивидуальной гонки (юниорки):

  1. Томис Фонтен (Франция, 0+0+0+0) 44:42.9
  2. Александра Меркушина (Украина, 1+0+0+0) +19.5
  3. Инка Гамаляйнен (Финляндия, 0+0+0+2) +49.6
  • ...15. Татьяна Тарасюк (Украина, 0+1+0+0) +3:47.7
  • ...22. Валерия Шейгас (Украина, 0+0+1+1) +5:26.7
  • ...26. Ксения Приходько (Украина, 1+1+0+0) +5:49.8

Третья медаль Украины

Для Александры это уже пятая медаль в карьере на уровне юниорских чемпионатов мира. Ранее в ее активе было одно "золото" и три бронзовые награды.

В целом для Украины это третий подиум на юниорском ЧМ-2026 в Арбере. Ранее медали в индивидуальных гонках завоевали Тарас Тарасюк ("серебро") и Виктория Хвостенко ("бронза").

Ранее мы сообщили, что сборная Украины по биатлону провела чистку после фиаско на Олимпиаде-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон Чемпионат мира Сборная Украины
Новости
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше