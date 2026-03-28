Достроково у фіналі: українські футболісти першими подолали відбір на Євро-2026

Юнацька збірна України з футболу (гравці віком до 19 років) продемонструвала феноменальний результат в елітраунді відбору. Здобувши дві перемоги поспіль, "синьо-жовті" змогли вирішити питання виходу на чемпіонат Європи-2026 ще до завершення групового етапу.

Подарунок від конкурентів

Українці розпочали міні-турнір максимально впевнено. Спершу наші хлопці мінімально обіграли Північну Ірландію (1:0), а згодом розгромили Казахстан із рахунком 3:0. Маючи 6 очок в активі, Україна вирвалася в одноосібні лідери.

Доля єдиної путівки мала вирішуватися 31 березня в матчі "синьо-жовтих" з господарями турніру – румунами. Проте на користь нашої збірної несподівано зіграли конкуренти.

Румуни не зуміли переграти північноірландців: поєдинок завершився нульовою нічиєю Такий розклад зробив нашу збірну недосяжною для переслідувачів. Тепер навіть у разі поразки від румунів у останньому турі, Україна посяде перше місце. Наздогнати наших за очками може тільки Казахстан, але в українців перевага завдяки успіху в очній зустрічі.

Турнірна таблиця після 2-х турів:

Україна – 6 очок Казахстан – 3 Північна Ірландія – 1 Румунія – 1

Історичний успіх та плани на літо

Україна стала першою збірною, що пробилася на юніорське Євро–2026 через кваліфікаційне сито. Окрім нашої команди, на турнірі зіграє Вельс (як господар) та ще шість переможців елітраунду. Це вже другий вихід "синьо-жовтих" у фінальну частину за останні три роки – у 2024-му українці дійшли до півфіналу, що дозволило їм відібратися на ЧС–2025 (U-20).

Фінальна частина континентальної першості відбудеться у Вельсі з 28 червня по 11 липня 2026 року. Жеребкування груп заплановане на 16 квітня.