ua en ru
Сб, 28 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Досрочно в финале: украинские футболисты первыми преодолели отбор на Евро-2026

19:02 28.03.2026 Сб
2 мин
Команда Дмитрия Михайленко выполнили задание за тур до финиша
aimg Андрей Костенко
Сборная Украины U-19 (фото: УАФ)

Юношеская сборная Украины по футболу (игроки в возрасте до 19 лет) продемонстрировала феноменальный результат в элитраунде отбора. Одержав две победы подряд, "сине-желтые" смогли решить вопрос выхода на чемпионат Европы-2026 еще до завершения группового этапа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Подарок от конкурентов

Украинцы начали мини-турнир максимально уверенно. Сначала наши ребята минимально обыграли Северную Ирландию (1:0), а затем разгромили Казахстан со счетом 3:0. Имея 6 очков в активе, Украина вырвалась в единоличные лидеры.

Судьба единственной путевки должна была решаться 31 марта в матче "сине-желтых" с хозяевами турнира - румынами. Однако в пользу нашей сборной неожиданно сыграли конкуренты.

Румыны не сумели переиграть североирландцев: поединок завершился нулевой ничьей Такой расклад сделал нашу сборную недосягаемой для преследователей. Теперь даже в случае поражения от румын в последнем туре, Украина займет первое место. Догнать наших по очкам может только Казахстан, но у украинцев преимущество благодаря успеху в очной встрече.

Турнирная таблица после 2-х туров:

  1. Украина - 6 очков
  2. Казахстан - 3
  3. Северная Ирландия - 1
  4. Румыния - 1

Исторический успех и планы на лето

Украина стала первой сборной, которая пробилась на юниорское Евро-2026 через квалификационное сито. Кроме нашей команды, на турнире сыграет Уэльс (как хозяин) и еще шесть победителей элитраунда. Это уже второй выход "сине-желтых" в финальную часть за последние три года - в 2024-м украинцы дошли до полуфинала, что позволило им отобраться на ЧМ-2025 (U-20).

Финальная часть континентального первенства состоится в Уэльсе с 28 июня по 11 июля 2026 года. Жеребьевка групп запланирована на 16 апреля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
