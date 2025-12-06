Дострокова перемога: як українські тенісисти виграли парний турнір

Українські тенісисти Олександр Брайнін та Георгій Кравченко стали тріумфаторами парного розряду на турнірі серії ITF M15 у Шарм-ель-Шейху. У фіналі вони змогли здобути перемогу після того, як суперники з Кіпру відмовилися продовжувати матч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Дострокова перемога у вирішальному матчі

У фіналі, який відбувся 6 грудня, українці зустрілися з першими сіяними змагань кіпріотами Менелаосом Ефстатіу та Елефтеріосом Неосом.

Перший сет пройшов у напруженій боротьбі, але завершився на користь української пари з рахунком 7:5.

Друга партія також обіцяла бути видовищною, і спортсмени йшли "м'яч у м'яч" до самого кінця. За рахунку 5:5 у другому сеті, коли гра досягла кульмінації, кіпріотський дует ухвалив несподіване рішення про припинення участі у матчі.

Таким чином, титул чемпіонів дістався Брайніну та Кравченку через відмову їхніх суперників. А призовий фонд цих змагань із покриттям "хард" становив 15 тисяч доларів.

Статистика підтверджує перевагу

Незважаючи на те, що матч не був дограний, статистичні показники демонструють незначну перевагу українців.

За час, проведений на корті, Брайнін і Кравченко виконали три подачі навиліт (ейси), допустили чотири подвійні помилки і реалізували один брейк-пойнт.

Натомість, їхні суперники з Кіпру змогли здійснити лише два ейси та мали три подвійні помилки. Особливо варто відзначити їхню невдачу на прийомі, вони мали аж чотири шанси на брейк, але не реалізували жодного.

Четвертий спільний трофей для дуету

Перемога в Шарм-ель-Шейху стала черговим вагомим досягненням для Олександра Брайніна та Георгія Кравченка. Це їхній четвертий спільний тріумф у парному розряді на професійному рівні.

Цього року спортсмени вже демонстрували блискучу форму, коли в червні спільно виграли два поспіль парні турніри аналогічної серії ITF M15 у Ніредьгазі, Угорщина.

Особисті здобутки тенісистів

Для 26-річного Олександра Брайніна цей титул став шостим у його кар'єрі в парному розряді на змаганнях ITF. Загалом він одинадцять разів виходив у фінальні поєдинки.

Його партнер, 25-річний Георгій Кравченко, також може похвалитися шістьма перемогами на рівні парних змагань, завоювавши цей титул у чотирнадцятому фіналі у своїй кар'єрі.

Варто нагадати, що лише місяць тому Олександр Брайнін вже святкував перемогу на турнірі цієї ж категорії, але тоді він виступав у парі з представником Нідерландів Стейном Пелом, здобувши трофей у мальтійській Марсі.

Перемога в Єгипті підтверджує високий рівень підготовки та змагальний потенціал українських тенісистів.