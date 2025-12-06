ua en ru
Досрочная победа: как украинские теннисисты выиграли парный турнир

Суббота 06 декабря 2025 14:50
Досрочная победа: как украинские теннисисты выиграли парный турнир Александр Брайнин и Георгий Кравченко фото: (btu.org.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские теннисисты Александр Брайнин и Георгий Кравченко стали триумфаторами парного разряда на турнире серии ITF M15 в Шарм-эль-Шейхе. В финале они смогли одержать победу после того, как соперники из Кипра отказались продолжать матч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Досрочная победа в решающем матче

В финале, который состоялся 6 декабря, украинцы встретились с первыми сеяными соревнований киприотами Менелаосом Эфстатиу и Элефтериосом Неосом.

Первый сет прошел в напряженной борьбе, но завершился в пользу украинской пары со счетом 7:5.

Вторая партия также обещала быть зрелищной, и спортсмены шли "мяч в мяч" до самого конца. При счете 5:5 во втором сете, когда игра достигла кульминации, киприотский дуэт принял неожиданное решение о прекращении участия в матче.

Таким образом, титул чемпионов достался Брайнину и Кравченко из-за отказа их соперников. А призовой фонд этих соревнований с покрытием "хард" составлял 15 тысяч долларов.

Статистика подтверждает преимущество

Несмотря на то, что матч не был доигран, статистические показатели демонстрируют незначительное преимущество украинцев.

За время, проведенное на корте, Брайнин и Кравченко выполнили три подачи навылет (эйсы), допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт.

Зато их соперники из Кипра смогли осуществить лишь два эйса и имели три двойные ошибки. Особенно стоит отметить их неудачу на приеме, они имели аж четыре шанса на брейк, но не реализовали ни одного.

Четвертый совместный трофей для дуэта

Победа в Шарм-эль-Шейхе стала очередным весомым достижением для Александра Брайнина и Георгия Кравченко. Это их четвертый совместный триумф в парном разряде на профессиональном уровне.

В этом году спортсмены уже демонстрировали блестящую форму, когда в июне совместно выиграли два подряд парные турниры аналогичной серии ITF M15 в Ниредьгазе, Венгрия.

Личные достижения теннисистов

Для 26-летнего Александра Брайнина этот титул стал шестым в его карьере в парном разряде на соревнованиях ITF. Всего он одиннадцать раз выходил в финальные поединки.

Его партнер, 25-летний Георгий Кравченко, также может похвастаться шестью победами на уровне парных соревнований, завоевав этот титул в четырнадцатом финале в своей карьере.

Стоит напомнить, что всего месяц назад Александр Брайнин уже праздновал победу на турнире этой же категории, но тогда он выступал в паре с представителем Нидерландов Стейном Пелом, добыв трофей в мальтийской Марсе.

Победа в Египте подтверждает высокий уровень подготовки и соревновательный потенциал украинских теннисистов.

