Рейтинг тенісистів: які зміни в топ-10 після сенсацій Підсумкового турніру
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оприлюднила оновлений рейтинг спортсменів станом на 17 листопада – після завершення Підсумкового турніру-2025 в Турині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Алькарас утримав лідерство
Попри тріумф на Підсумковому турнірі, італієць Яннік Сіннер залишився другим у світі. Лідерство втримав іспанець Карлос Алькарас, який у Турині дістався фіналу і зберіг відрив у рейтингу.
Фелікс Оже-Альяссім з Канади, завдяки виходу до півфіналу ATP Finals, піднявся на рекордну для себе 5-ту позицію. Натомість американець Бен Шелтон опустився з 5-го на 9-те місце.
Тор-10 рейтингу АТР
- (1). Карлос Алькарас (Іспанія)
- (2). Яннік Сіннер (Італія)
- (3). Александер Звєрєв (Німеччина)
- (4). Новак Джоковіч (Сербія)
- (8). Фелікс Оже-Альяссім (Канада)
- (6). Тейлор Фрітц (США)
- (7). Алекс де Мінор (Австралія)
- (9). Лоренцо Музетті (Італія)
- (5). Бен Шелтон (США)
- (10). Джек Дрейпер (Велика Британія)
Українські тенісисти: незначний спад
Найкращий серед українців Віталій Сачко відкотився в світовому табелі про ранги на два рядки й опинився на 166-й позиції.
Другою ракеткою України залишається В'ячеслав Бєлінський – він теж втратив дві сходинки та розташувався на 382-му місці.
На 21 позицію вниз змістився Олег Приходько, який тепер 402-й. Більшість інших українців у межах п'ятої сотні рейтингу також дещо здали.
Топ-10 українців у рейтингу АТР
- 166 (164). Віталій Сачко
- 382 (380). В'ячеслав Бєлінський
- 402 (381). Олег Приходько
- 452 (451). Вадим Урсу
- 457 (457). Владислав Орлов
- 472 (468). Ерік Ваншельбойм
- 488 (473). Олексій Крутих
- 500 (502). Олександр Овчаренко
- 599 (579). Юрій Джавакян
- 719 (710). Георгій Кравченко
