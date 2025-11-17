ua en ru
Пн, 17 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Рейтинг тенісистів: які зміни в топ-10 після сенсацій Підсумкового турніру

Понеділок 17 листопада 2025 13:40
UA EN RU
Рейтинг тенісистів: які зміни в топ-10 після сенсацій Підсумкового турніру Фото: Карлос Алькарас утримав лідерство, попри поразку в Турині (x.com/atptour)
Автор: Андрій Костенко

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оприлюднила оновлений рейтинг спортсменів станом на 17 листопада – після завершення Підсумкового турніру-2025 в Турині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Алькарас утримав лідерство

Попри тріумф на Підсумковому турнірі, італієць Яннік Сіннер залишився другим у світі. Лідерство втримав іспанець Карлос Алькарас, який у Турині дістався фіналу і зберіг відрив у рейтингу.

Фелікс Оже-Альяссім з Канади, завдяки виходу до півфіналу ATP Finals, піднявся на рекордну для себе 5-ту позицію. Натомість американець Бен Шелтон опустився з 5-го на 9-те місце.

Тор-10 рейтингу АТР

  1. (1). Карлос Алькарас (Іспанія)
  2. (2). Яннік Сіннер (Італія)
  3. (3). Александер Звєрєв (Німеччина)
  4. (4). Новак Джоковіч (Сербія)
  5. (8). Фелікс Оже-Альяссім (Канада)
  6. (6). Тейлор Фрітц (США)
  7. (7). Алекс де Мінор (Австралія)
  8. (9). Лоренцо Музетті (Італія)
  9. (5). Бен Шелтон (США)
  10. (10). Джек Дрейпер (Велика Британія)

Українські тенісисти: незначний спад

Найкращий серед українців Віталій Сачко відкотився в світовому табелі про ранги на два рядки й опинився на 166-й позиції.

Другою ракеткою України залишається В'ячеслав Бєлінський – він теж втратив дві сходинки та розташувався на 382-му місці.

На 21 позицію вниз змістився Олег Приходько, який тепер 402-й. Більшість інших українців у межах п'ятої сотні рейтингу також дещо здали.

Топ-10 українців у рейтингу АТР

  • 166 (164). Віталій Сачко
  • 382 (380). В'ячеслав Бєлінський
  • 402 (381). Олег Приходько
  • 452 (451). Вадим Урсу
  • 457 (457). Владислав Орлов
  • 472 (468). Ерік Ваншельбойм
  • 488 (473). Олексій Крутих
  • 500 (502). Олександр Овчаренко
  • 599 (579). Юрій Джавакян
  • 719 (710). Георгій Кравченко

Рейтинг тенісистів: які зміни в топ-10 після сенсацій Підсумкового турніру

Раніше ми розповіли про несподіваний інцидент за участю Александера Звєрєва на Підсумковому турнірі.

Також читайте, як чоловіча національна команда України здолала Домінікану та піднялася в розіграші Кубка Девіса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
Новини
Зеленський і Макрон підписали "історичну угоду" щодо посилення України
Зеленський і Макрон підписали "історичну угоду" щодо посилення України
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського