"Дорого". Матвієнко зізналася, як владнала конфлікт з Рибчинським

16:10 14.04.2026 Вт
2 хв
Артистка поділилася, чи змогла отримати права на виконання пісень своєї мами
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Дорого". Матвієнко зізналася, як владнала конфлікт з Рибчинським Євген Рибчинський та Тоня Матвієнко (колаж: РБК-Україна)

Торік продюсер та композитор Євген Рибчинський звинуватив Тоню Матвієнко у порушенні авторських прав щодо пісень її матері. Нині артистка зізналася, чим закінчився конфлікт.

Як повідомляє РБК-Україна, про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Більше цікавого: Чому Тоня Матвієнко розлучилася з першим чоловіком

Що сказала Матвієнко про конфлікт з Рибчинським

За словами співачки, їй вдалося домовитися з родиною композиторів. Вона особисто зателефонувала, спитала, яку винна суму, і оплатила.

"Сплатила, що вони хотіли - як повинно бути за законом", - прокоментувала вона.

Точну суму Тоня називати не стала, тому що підписала договір, який це забороняє.

Вона також поділилася, чи відчувала образу на Євгена, який виніс ситуацію у публічний простір.

"Так, це було дуже неприємно. Але вони були праві. Вони ж теж ображались на мене", - сказала вона.

"Дорого". Матвієнко зізналася, як владнала конфлікт з РибчинськимТоня Матвієнко про конфлікт з Рибчинським (скриншот)

Артистка дуже любить співати мамині пісні. Втім, виконувати може далеко не всі.

"В мене не вистачає грошей всі переспівати", - сміючись зізналася вона.

За словами артистки, наразі вона має певні обмеження в репертуарі.

"Можна (купити - ред), але дорого", - додала вона.

Усі мамині композиції мають для Тоні особливе значення, тому виділити якусь лише одну улюблену не може. Якщо захочеться заспівати якусь іншу, то придбає права.

"Вони усі неймовірні. Всі, які мама виконувала. Дуже гарні. Мені дуже близькі і людям. Але не на всі маю право. Якщо в якийсь момент захочу, заплачу. Там це можна одноразово зробити, слава Богу", - поділилася вона.


Що казав Рибчинський про Матвієнко

Нагадаємо, у вересні 2025 року Євген заявив, що вона виконує пісні матері без офіційного дозволу авторів. Тоді він назвав її "виконавицею, яка піратські співає" та попередив про наслідки.

Йшлося про пісні, створені його батьком Юрієм для Ніни Матвієнко, а також композицію "Ой, летіли дикі гуси" покійного Ігоря Поклада, права на яку належать його дружині Світлані.

Згодом чоловік Тоні прокоментував скандал, назвавши його "фріковою ситуацією" та "балачками в соцмережах". За його словами, дружина дуже засмутилася.

Зрештою конфлікт вдалося владнати. Юрій казав, що вони зійшлися на середній вартості.

Ще більше цікавого:

Скільки коштував хіт "Кульбаби" Тоні Матвієнко

Що Рибчинський розповів про боротьбу з онкологією

Новини
РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)
РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта