Рибчинський вперше розповів про боротьбу з онкологією: "Зробив чергову операцію"

Продюсер і композитор Євген Рибчинський зізнався, що має проблеми зі здоров'ям. Він бореться з онкологією і переніс вже декілька операцій.

Що Рибчинський розповів про свій діагноз

Коментуючи наявність страхів, продюсер розкрив невідомі деталі стану здоров'я. Як з'ясувалося, нещодавно він переніс ще одну операцію, під час якої лікарі видалили онкологічне утворення.

"Нещодавно зробив чергову операцію. Чергову онкологію вирізав. Це не перше вже. І перший раз, і останній навіть не думав про землю, розумієте? За життя треба боротися, за свободу, незалежність, можливості, щастя. І боятися нічого. Ми живемо один раз, чого боятися", - поділився він.

Євген також розкрив, що це спадкові проблеми, які стосуються шкіри.

"Це шкіра. І це дуже неприємні моменти, тому що це просто видаляють інколи там пів тіла. Спочатку ти бачиш поверхнево, а всередині воно в три рази більше, ніж ти бачиш ззовні", - розповів він.

Євген Рибчинський (фото: instagram.com/ievgen_rybchynskyi)

"У батьків не дуже добра шкіра"

Вперше про онкологію Рибчинський дізнався у 2015 році. Вона знову проявилася вже в іншому місці. Через це йому не можна перебувати на сонці, тому для підтримки здоров'я доводиться додатково приймати вітаміни.

"Я дуже люблю засмагати, але вже багато років цього не роблю", - зазначив він.

На щастя, операція дала гарні результати. Біопсія показала позитивну динаміку.

Рибчинський додав, що проблеми зі шкірою притаманні його родині. Він припустив, що саме могло спричинити такі наслідки.

"У мене у батьків не дуже добра шкіра, скажу так. Дерматологія у нас постійно присутня. Я не знаю, як у наших родичів по матері та батькові в окремих - ми не сильно спілкуємося. От у нас безпосередньо саме так. Може, після Чорнобиля, бо тоді запустилися процеси, які досі ми вигрібаємо по здоров'ю", - розповів він.

Юрій та Євген Рибчинські (фото: instagram.com/ievgen_rybchynskyi)