"Дорого". Матвиенко призналась, как уладила конфликт с Рыбчинским

В прошлом году продюсер и композитор Евгений Рыбчинский обвинил Тоню Матвиенко в нарушении авторских прав на песни ее матери. Теперь артистка призналась, чем закончился конфликт.

Как сообщает РБК-Украина , об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк.

Что сказала Матвиенко о конфликте с Рыбчинским

По словам певицы, ей удалось договориться с семьей композиторов. Она лично позвонила, спросила, какую должна сумму, и оплатила.

"Оплатила, что они хотели - как должно быть по закону", - прокомментировала она.

Точную сумму Тоня называть не стала, потому что подписала договор, который это запрещает.

Она также поделилась, чувствовала ли обиду на Евгения, который вынес ситуацию в публичное пространство.

"Да, это было очень неприятно. Но они были правы. Они же тоже обижались на меня", - сказала она.

Артистка очень любит петь мамины песни. Впрочем, исполнять может далеко не все.

"У меня не хватает денег все перепеть", - смеясь призналась она.

По словам артистки, сейчас она имеет определенные ограничения в репертуаре.

"Можно (купить - ред), но дорого", - добавила она.

Все мамины композиции имеют для Тони особое значение, поэтому выделить какую-то только одну любимую не может. Если захочется спеть какую-то другую, то приобретет права.

"Они все невероятные. Все, которые мама исполняла. Очень красивые. Мне очень близки и людям. Но не на все имею право. Если в какой-то момент захочу, заплачу. Там это можно одноразово сделать, слава Богу", - поделилась она.



Что говорил Рыбчинский о Матвиенко

Напомним, в сентябре 2025 года Евгений заявил, что она исполняет песни матери без официального разрешения авторов. Тогда он назвал ее "исполнительницей, которая пиратски поет" и предупредил о последствиях.

Речь шла о песнях, созданных его отцом Юрием для Нины Матвиенко, а также композиции "Ой, летіли дикі гуси" покойного Игоря Поклада, права на которую принадлежат его жене Светлане.

Впоследствии муж Тони прокомментировал скандал, назвав его "фриковой ситуацией" и "болтовней в соцсетях". По его словам, жена очень расстроилась.

В конце концов конфликт удалось уладить. Юрий говорил, что они сошлись на средней стоимости.