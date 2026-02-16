ua en ru
Пн, 16 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Дочь Умы Турман и звезда "Очень странных дел" вышла замуж: кто стал ее избранником

Понедельник 16 февраля 2026 16:41
UA EN RU
Дочь Умы Турман и звезда "Очень странных дел" вышла замуж: кто стал ее избранником Ума Турман с дочерью (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Дочь американской модели и бывшей актрисы Умы Турман, 27-летняя звезда "Очень странных дел" Майя Хоук, вышла замуж за 35-летнего музыканта Кристиана Ли Хатсона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на People.

Больше интересного: Сергей Танчинец женился во второй раз и показал свадебные фото

Как прошла свадьба пары

Влюбленные сыграли свадьбу в День святого Валентина в Нью-Йорке.

На церемонии присутствовали звездные родители невесты - Итан Хоук и Ума Турман, а также коллеги Майи по сериалу "Очень странные дела": Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Наталья Дайер, Чарли Хитон и Джо Кири.

Для праздничного события Майя выбрала белое свадебное платье и оверсайз-зимнее пальто с перьями. Хатсон остановился на классическом смокинге.

Мать невесты, 55-летняя Ума Турман, появилась в светло-голубом платье с соответствующей обувью, тогда как Итан Хоук выбрал полностью черный образ.

К слову, бывшие супруги Хоук и Турман состояли в браке с 1998 по 2005 год.

Кроме Майи, у них есть сын Левон Роан Турман-Гоук, который также был среди гостей. Итан Хоук также воспитывает двух дочерей - Клементину Джин и Индиану - от нынешней жены Райан Шоухьюз Хоук, а Ума Турман имеет дочь Луну от бывшего жениха Арпада Бюссона.

Напомним, Майя и Кристиан впервые появились вместе на красной дорожке - на премьере спектакля "John Proctor Is the Villain" в театре Booth в Нью-Йорке.

Дочь Умы Турман и звезда &quot;Очень странных дел&quot; вышла замуж: кто стал ее избранникомМайя Хоук и Кристиан Ли (фото: instagram.com/christianleehutson)

Дочь Умы Турман пришла поддержать Сэди Синк. Ранее актрису заметили вместе с Хатсоном на показе Prada FW25 во время Недели моды в Милане.

Влюбленные знакомы уже много лет - они познакомились во время работы над музыкой.

Хатсон выступал на разогреве у Фиби Бриджерс в 2022-2023 годах, а также работал над альбомом Майи Chaos Angel в 2024 году.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Отношения Женитьба Звёзды
Новости
Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды
Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"