Найкрасивіший чоловік планети Богдан Юсипчук одружився: весільні фото
Український телеведучий і володар титулу "Найкрасивіший чоловік світу" Богдан Юсипчук офіційно попрощався з холостяцьким життям й одружився.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.
Церемонія розпису відбулася 11 січня об 11:11 - час і дату, як зізнався Юсипчук, після консультацій з ангелами, астрологами та місячним календарем обрала його кохана.
Обране місце теж символічне - місто Санта-Барбара, де знімали культовий серіал, а саме розпис відбувся в розкішному Ritz-Carlton Bacara, де часто зупиняються голлівудські зірки та проходять кінозйомки.
"Я завжди думав, що одруження - це кінець, аж поки не зрозумів: це просто перехід на інший рівень", - написав ведучий, додавши, що настав час частіше прислухатися до своєї дружини, яка, за його словами, часто виявляється мудрішою за нього.
Богдан Юсипчук з дружиною (фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan)
Також Богдан жартома поставив "жирну крапку" у можливій участі в будь-яких любовних реаліті-шоу та урочисто передав холостяцьку естафету іншим авантюристам.
"Тепер у мене інші мрії та цілі. Не менш авантюрні - просто в іншому статусі та на іншому рівні", - підсумував він.
Богдан Юсипчук з дружиною (фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan)
Подружжя подякувало всім за теплі слова й привітання, які вже активно надходять від шанувальників і колег.
До слова, обраниця Богдана - родом із Вінниці та займається музикою. Познайомила пару спільна подруга.
Богдан Юсипчук з дружиною (фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan)
Де зараз Богдан Юсипчук
На початку повномасштабної війни Юсипчук відкрито критикував українців, які залишили країну, та публічно демонстрував свою волонтерську діяльність.
Тоді він активно долучався до благодійних ініціатив: гастролював із благодійними турами, збирав кошти на потреби ЗСУ, брав участь в українських телевізійних проєктах, зокрема у програмі "ЖВЛ" разом із Вірою Кекелією, а також регулярно поширював збори для Сил оборони й наголошував на своїй гордості за українців.
У квітні 2022 року шоумен опублікував допис, у якому різко висловився про співгромадян, що виїхали за кордон і діляться світлинами з відпочинку.
Богдан Юсипчук (фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan)
Втім згодом його позиція викликала подив у частини аудиторії: Юсипчук почав публікувати фото з Балі, повідомивши, що перебуває там у зв’язку з участю в конкурсі "Man of the Year", а також заявив про свою діяльність на так званому "культурному фронті".
Додаткове нерозуміння серед підписників спричинило інтерв’ю, яке ведучий записав російською мовою.
Після цього у коментарях до його дописів з’явилося чимало критики. Користувачі закидали йому виїзд з України під час війни та демонстрацію розкішного життя за кордоном, зокрема у США.
У відповідь на хвилю негативних коментарів шоумен оприлюднив відео, зняте на Голлівудській алеї слави, у якому доволі різко відреагував на хейтерів.
