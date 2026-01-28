ua en ru
Ср, 28 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Найкрасивіший чоловік планети Богдан Юсипчук одружився: весільні фото

Середа 28 січня 2026 11:39
UA EN RU
Найкрасивіший чоловік планети Богдан Юсипчук одружився: весільні фото Богдан Юсипчук з дружиною (фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan)
Автор: Іванна Пашкевич

Український телеведучий і володар титулу "Найкрасивіший чоловік світу" Богдан Юсипчук офіційно попрощався з холостяцьким життям й одружився.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Церемонія розпису відбулася 11 січня об 11:11 - час і дату, як зізнався Юсипчук, після консультацій з ангелами, астрологами та місячним календарем обрала його кохана.

Обране місце теж символічне - місто Санта-Барбара, де знімали культовий серіал, а саме розпис відбувся в розкішному Ritz-Carlton Bacara, де часто зупиняються голлівудські зірки та проходять кінозйомки.

"Я завжди думав, що одруження - це кінець, аж поки не зрозумів: це просто перехід на інший рівень", - написав ведучий, додавши, що настав час частіше прислухатися до своєї дружини, яка, за його словами, часто виявляється мудрішою за нього.

Богдан Юсипчук з дружиною (фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan)

Також Богдан жартома поставив "жирну крапку" у можливій участі в будь-яких любовних реаліті-шоу та урочисто передав холостяцьку естафету іншим авантюристам.

"Тепер у мене інші мрії та цілі. Не менш авантюрні - просто в іншому статусі та на іншому рівні", - підсумував він.

Найкрасивіший чоловік планети Богдан Юсипчук одружився: весільні фотоБогдан Юсипчук з дружиною (фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan)

Подружжя подякувало всім за теплі слова й привітання, які вже активно надходять від шанувальників і колег.

До слова, обраниця Богдана - родом із Вінниці та займається музикою. Познайомила пару спільна подруга.

Богдан Юсипчук з дружиною (фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan)

Де зараз Богдан Юсипчук

На початку повномасштабної війни Юсипчук відкрито критикував українців, які залишили країну, та публічно демонстрував свою волонтерську діяльність.

Тоді він активно долучався до благодійних ініціатив: гастролював із благодійними турами, збирав кошти на потреби ЗСУ, брав участь в українських телевізійних проєктах, зокрема у програмі "ЖВЛ" разом із Вірою Кекелією, а також регулярно поширював збори для Сил оборони й наголошував на своїй гордості за українців.

У квітні 2022 року шоумен опублікував допис, у якому різко висловився про співгромадян, що виїхали за кордон і діляться світлинами з відпочинку.

Найкрасивіший чоловік планети Богдан Юсипчук одружився: весільні фотоБогдан Юсипчук (фото: instagram.com/iusypchuk_bogdan)

Втім згодом його позиція викликала подив у частини аудиторії: Юсипчук почав публікувати фото з Балі, повідомивши, що перебуває там у зв’язку з участю в конкурсі "Man of the Year", а також заявив про свою діяльність на так званому "культурному фронті".

Додаткове нерозуміння серед підписників спричинило інтерв’ю, яке ведучий записав російською мовою.

Після цього у коментарях до його дописів з’явилося чимало критики. Користувачі закидали йому виїзд з України під час війни та демонстрацію розкішного життя за кордоном, зокрема у США.

У відповідь на хвилю негативних коментарів шоумен оприлюднив відео, зняте на Голлівудській алеї слави, у якому доволі різко відреагував на хейтерів.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Богдан Юсипчук Зірки шоу-бізнесу
Новини
Жертви, руйнування й удар по храму: що відомо про атаку РФ на Київ, Одесу, Запоріжжя та Кривий Ріг
Жертви, руйнування й удар по храму: що відомо про атаку РФ на Київ, Одесу, Запоріжжя та Кривий Ріг
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін