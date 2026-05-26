Головна » Розваги » Шоу бізнес

Перед еміграцією до Канади: Остапчуки зіграли таємне весілля під Львовом (фото)

10:57 26.05.2026 Вт
2 хв
Для особливого дня пара обрала локацію, де раніше влаштовувала гендер-паті
aimg Іванна Пашкевич
Перед еміграцією до Канади: Остапчуки зіграли таємне весілля під Львовом (фото) Володимир Остапчук з дружиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Володимир Остапчук і його дружина Катерина, схоже, таємно зіграли весілля під Львовом. Блогерка показала перші кадри з урочистості, яку пара влаштувала перед запланованим переїздом до Канади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram обраниці ведучого.

Для весілля подружжя обрало символічну для себе локацію - заміський комплекс Edem Resort Medical & Spa під Львовом.

Цікаво, що саме там майже два роки тому Остапчуки проводили камерне гендер-паті, коли дізнавалися стать майбутньої дитини.

На перших кадрах Катерина показала свій весільний образ. Вона з’явилася в ошатній білій сукні у романтичному стилі - з делікатним декольте та гудзиками на спині.

Остапчуки зіграли весілля (скріншот)

Водночас блогерка заінтригувала підписників і натякнула, що це ще не головна сукня свята.

Тож, схоже, попереду на гостей і прихильників чекає ще один весільний образ.

Остапчуки зіграли весілля (скріншот)

Волосся Катерина зібрала в акуратний пучок, який уже давно став її фірмовою зачіскою.

Також дружина ведучого показала "своїх хлопців" - Володимира Остапчука та їхнього маленького сина Тіма.

Остапчуки зіграли весілля (скріншот)

Батько й син з’явилися в однакових смокінгах, чим зворушили підписників Катерини.

Урочистість відбулася на тлі новин про майбутній переїзд родини до Канади.

Остапчуки зіграли весілля (скріншот)

Раніше Катерина повідомляла, що вони з Володимиром ухвалили рішення емігрувати.

"Любі читачі, наша родина прийняла рішення переїхати до Канади", - написала дружина шоумена.

За словами блогерки, остаточно на це рішення вплинув обстріл будинку Володимира.

"Остаточно на це рішення повпливав приліт по будинку чоловіка, що стало для нас внутрішнім поштовхом і ніби останньою краплею", - зазначила вона.

Катерина також пояснювала, що Канада для їхньої родини є логічним варіантом, адже Володимир має там статус резидента, а в країні живуть його старші діти. Переїзд родина планує вже найближчим часом - у червні.

