"Нас никто не сломает". Кулеба женился на Павелецкой и показал свадебное видео

17:24 26.05.2026 Вт
3 мин
Бывший глава МИД и предпринимательница отпраздновали церемонию в семейном кругу
Сюзанна Аль Мариди
Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая (фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и предпринимательница Светлана Павелецкая официально стали супругами. Пара решила не проводить громкой свадьбы, но отпраздновала событие в семейном кругу.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Кулебы.

Кулеба и Павелецкая поженились: что известно

Пара, которая вместе более 4 лет, официально оформила отношения через Дію. Они не планировали устраивать громкие гуляния, поэтому отметили счастливый день в кругу родных.

Так, Дмитрий вместе с новоиспеченной женой опубликовал ролик, в котором показал счастливые мгновения после бракосочетания.

Для празднования он выбрал белую вышиванку и коричневые брюки, а его возлюбленная - коктейльное платье в традиционном для невесты цвете.

&quot;Нас никто не сломает&quot;. Кулеба женился на Павелецкой и показал свадебное видеоКак проходила церемония бракосочетания Кулебы и Павелецкой (скриншот)

На кадрах присутствуют дети пары от предыдущих отношений - дочь Кулебы Люба и сын Павелецкой Александр.

Супруги устроили скромную "вечеринку" с фруктами и напитками на крыльце. Отдельное внимание привлекли домашние любимцы, которые также стали частью семейного праздника.

"Нас никто не сломает. Ищите друг друга, любите и будьте вместе. Потому что жизнь - это любовь. Люблю, твой", - обратился к жене Дмитрий.

К слову, перед официальной регистрацией невеста все же провела девичник в кругу подруг. По ее словам, он был "теплым и очень особенным".

Празднование проходило в частном доме с садом. Гости угощались морепродуктами, фруктами, ягодами и напитками.


Что известно об отношениях Кулебы и Павелецкой

Для обоих это второй брак. Ранее пара публично сообщала, что официально оформить отношения планирует в конце мая.

Влюбленные впервые познакомились еще в 2003 году, когда учились в университете Шевченко. Дмитрий был на последнем курсе и стал тренером команды, в которую входила Светлана.

По словам Кулебы, еще тогда между ними "что-то вспыхнуло". После этого их пути разошлись до 2014 года, когда они возобновили общение по работе.

Через несколько лет Дмитрий обратился к будущей возлюбленной за помощью, поскольку работал над собственной книгой. Потом между ними развились чувства, которые переросли в отношения. Жить вместе будущие супруги начали в 2021 году.

До 2022 года Кулеба был официально женат на депутате Киевского городского совета Евгении Кулебе. У них есть двое общих детей - сын Егор и дочь Люба. Светлана тоже была замужем. От бывшего воспитывает сына Александра.

Кулеба и Павелецкая (фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)

Рада провалила закон о посылках: что теперь
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатов, специальный корреспондент. Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами