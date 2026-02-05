UA

Диво-гол Маліновського визнали найкращим у Серії А: відео шедевру

Руслан Маліновський (фото: instagram.com/malinovskyi_18)
Автор: Андрій Костенко

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський отримав індивідуальне визнання в Італії. Його м’яч у ворота "Болоньї" офіційно визнали найкращим голом Серії А за підсумками січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х італійської ліги.

Неймовірний постріл зі штрафного

32-річний хавбек відзначився у матчі 23-го туру чемпіонату Італії проти "Болоньї". Малиновський вийшов на поле по перерві за рахунку 0:2, а вже на 62-й хвилині розпочав камбек своєї команди.

Українець ефектно виконав стандарт і гарматним ударом із дальньої дистанції прошив воротаря суперників. М’яч став переломним у грі та додав "грифонам" впевненості.

Саме цей гол Серія А визнала найкращим у січні.

Гол, що запустив камбек

Після влучного пострілу Малиновського "Дженоа" перехопила ініціативу та здійснила вражаючий ривок. Генуезці зуміли відігратися з 0:2 і вирвали перемогу з рахунком 3:2.

Таким чином, м'яч українця став не лише красивим, а й ключовим із турнірної точки зору.

Стабільна роль лідера

У січні Малиновський був одним із найкорисніших гравців команди. За місяць він записав на свій рахунок 2 голи та 2 асисти у шести матчах.

Загалом у поточному сезоні українець провів 22 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 4 м’ячі та віддав 3 результативні передачі.

Наразі "Дженоа" посідає 14-те місце в турнірній таблиці Серії А. Свій наступний матч генуезці проведуть 7 лютого на домашньому стадіоні проти "Наполі".

Раніше ми повідомили, що Гвардіола може покинути "Манчестер Сіті" вже цього літа.

Також ми писали, що "Рома" викреслила Довбика із заявки на Лігу Європи.

ФутболЧемпіонат Італії